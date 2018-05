Iohannis respinge modificarea legii de organizare a televiziunii și radioului public. Președintele cere Parlamentului reexaminarea actului normativ

”Legea pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune vizează, pe de o parte modificarea dispozițiilor referitoare la numărul de voturi necesar desemnării în Parlament a membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv Societății Române de Televiziune, iar pe de altă parte majorarea numărului de propuneri de care dispun grupurile parlamentare reunite din cele două Camere în cadrul consiliilor de administrație ale celor două societăți. Aceste intervenții legislative ridică însă probleme atât sub aspectul corelării cu celelalte dispoziții ale Legii nr. 41/1994, cât și în ceea ce privește claritatea și predictibilitatea normelor, motiv pentru care se impune reexaminarea acestora de către Parlament”, se arată în cererea de reexaminare.Potrivit noilor dispoziții ale alin. (1) al art. 19, membrii Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune vor fi desemnați prin. ”Referitor la aceste prevederi, un prim aspect pe care îl semnalăm are în vedere inconsecvența termenilor utilizați în conținutul art. 19; art. 19 alin. (1) utilizează noțiunea de desemnare, în timp ce alin. (6) al aceluiași articol are în vedere votul în ansamblu. Considerăm că, în lipsa punerii de acord a celor două sintagme s-ar putea înțelege inclusiv că desemnarea şi supunerea la vot a candidaților sunt etape distincte în numirea Consiliului de administrație”, se arată în document.În al doilea rând, aceste prevederi nu sunt corelate cu dispozițiile alin. (6) al art. 19 din Legea nr. 41/1994, potrivit cărora listele de candidați se supun în întregime votului în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și se aprobă cuDe asemenea, noua majoritate prevăzută de legiuitor la numirea membrilor consiliilor de administrație a celor două societăți ar trebui avută în vedere și în ceea ce privește demiterea acestora, în caz contrar Parlamentul va numi aceste consilii cu votul majorității parlamentarilor prezenți, în timp ce pentru demiterea acestora va fi nevoie de majoritatea din totalul deputaților și senatorilor.Președintele are observații legate și de numărul membrilor CA. ”Conform lit. a) a alin. (2) al art. 19 din legea transmisă la promulgare, grupurile parlamentare reunite din cele două Camere vor dispune de 10 locuri în consiliile de administrație ale celor două societăți, față de 8, cât prevede legea în prezent. Referitor la această normă, un prim aspect pe care îl învederăm este că aceasta nu este corelată cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 41/1994, potrivit cărora consiliul de administrație se organizează pentru fiecare societate și este compus din 13 persoane, dintre care una îndeplinește funcția de președinte; în mod evident, modificarea numărului membrilor consiliului de administrație al celor două societăți de la 13 la 15 ar fi trebuit să antreneze și modificarea expresă a dispoziției ce prevede numărul membrilor acestor consilii de administrație”, mai precizează Administrația Prezidențială.