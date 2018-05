Referendumul pentru familia tradițională ar putea avea loc pe 10 iunie / Florin Iordache: Suntem parte a UE, dar avem propriile tradiţii şi istorie

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, că referendumul pentru modificarea Constituţiei privind familia ar putea avea loc în data de 10 iunie, scrie Agerpres.”Sunt poziţii pro şi contra vizavi de iniţiativa cetăţenească. Cred că este o iniţiativă bună. De la început noi am spus că vom susţine o astfel de iniţiativă de modificare a Constituţiei. Astăzi, în final, am înţeles că Curtea Constituţională a respins sesizarea la modificarea Legii referendumului şi, în aceste condiţii, aşteptăm ca preşedintele României să promulge legea pentru modificarea Legii referendumului", a afirmat Iordache, adăugând că şeful statului ar putea promulga actul normativ în 10 zile.El a spus că urmează ca Senatul, în calitate de Cameră decizională, să adopte forma stabilită de Camera Deputaţilor de modificare a Constituţiei vizând familia. "Atunci, în ultima duminică din cele 30 de zile, aşa cum prevede propunerea legislativă, se va organiza referendumul pentru modificarea Constituţiei", a completat Iordache.Iordache a afirmat că referendumul privind modificarea Constituţiei este un demers normal. "O veste bună este că Curtea Constituţională a respins acea nouă tergiversare. În 10 zile preşedintele României va promulga legea de modificare a legii 3 a referendumului, urmând ca apoi în 30 de zile după ce Senatul aprobă forma pe care noi am propus-o să organizăm (referendumul- n.r.). Deci, uitându-mă pe calendar, cred că undeva în 10 iunie se va putea desfăşura referendumul pentru modificarea Constituţiei. Consider că toate forţele politice, chiar dacă la început s-au declarat împotriva modificării Constituţiei, toate forţele responsabile şi toţi oamenii politici responsabili vor susţine acest demers de modificare a Constituţiei. Este un demers normal. Suntem parte a UE, dar avem propriile tradiţii şi istorie. Cred că această procedură va avea finalitatea cea mai bună undeva în 10 iunie", a afirmat Iordache, la o conferință privind Referendumul pentru căsătorie, organizată de Coaliţia pentru Familie.Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizarea privind proiectul de modificare a Legii referendumului, potrivit unor surse din CCR.PSD a anunțat că intenționează să organizeze pe 19 mai și un miting de susținere a familiei tradiționale.Pentru validarea referendumului trebuie să se prezinte la urne doar 30% din numărul cetățenilor cu drept de vot.