Liderul ALDE de la Bruxelles susține mecanismul european de tăiere a fondurilor UE de la țările membre care încalcă statul de drept

„E foarte simplu. Dacă un guvern al unui stat membru nu dorește valorile noastre europene, nu are nevoie nici de banii noștri europeni”, a declarat Verhovstadt.El a lansat astfel un atac la adresa premierului Ungariei, Viktor Orban.„Banii europeni ar trebui folosiți pentru a ridica economiile naționale și cetățenii noștri, nu pentru a îmbogăți familia domnului Orbán sau pentru a finanța stadioanele de fotbal în circumscripția sa! Mesajul meu către Orbán: Dacă nu vrei să respecți valorile europene, nu trebuie să aștepți nici banii noștri. Banii europeni nu mai pot fi folosiți în mod greșit pentru a-ți îmbogăți familia sau pentru a finanța un stadion de fotbal în circumscripția ta electorală!”, a mai spus fostul prim-ministru al Belgiei.În schimb, la București, CE a fost criticată de Călin Popescu Tăriceanu, președintele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, o formațiune politică românească ce face parte din familia politică europeană ALDE, al cărei grup europarlamentar este condus de Verhofstadt.”Nu ştiu, puteţi să întrebaţi Comisia. Vreau să fac o observaţie. Există de foarte multe ori tendinţa în România de a considera o afirmaţie făcută de către Comisia Europeană ca adevărul absolut. Să ştiţi că la Comisia Europeană lucrează funcţionari, unii de foarte bună calitate fără îndoială, şi care au şi ei dreptul să greşească şi să se înşele. Problema este dacă cei care lucrează la Uniunea Europeană fac aceste analize în mod corect, obiectiv, cu bună credinţă sau nu. În trecut am văzut de foarte multe ori rapoarte, mă refer la rapoartele MCV, care dovedeau o slabă informare şi i-am spus-o şi preşedintelui Juncker, şi prim-vicepreşedintelui Timmermans. Le-am spus tuturor - nu sunt corect făcute rapoartele, nu sunt obiective, nu sunt bazate pe informaţii, sunt propagate diverse informaţii din spaţiul public care nu au niciun fel de suport adevărul”, a susţinut Tăriceanu.Preşedintele Senatului a afirmat că nu este obligatoriu să luăm “lumină” de la Comisia Europeană în orice privinţă.“Acest lucru cred că România poate să-l spună foarte tranşant şi să discutăm. Am şi discutat în acest sens cu reprezentanţii Comisiei, mă refer atât la preşedintele Comisiei, cât şi la primul vicepreşedinte şi le-am spus aceste lucruri foarte direct şi cred că relaţia trebuie pusă nu într-un raport de subordonare. România este una din ţările membre ale Uniunii Europene care contribuie la construcţia europeană, Comisia Europeană este un instrument care ne ajută ca să ne armonizăm punctele de vedere, dar nu este cel de la care trebuie să luăm obligatoriu lumină în orice privinţă. Trebuie să ne spunem punctul de vedere argumentat, obiectiv şi trebuie să se ţină cont de el”, a mai spus Tăriceanu. Comisia Europeană a propus , miercuri, oficial, un mecanism prin care ar urma să aibă posibilitatea să suspende și să taie din fondurile europene destinate unor state membre UE care încalcă statul de drept, cu aplicare din următorul cadru financiar multianual, 2021-2027.