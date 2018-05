Dan Barna (USR): Demersul lui Iohannis confirmă că legile justiției sunt toxice. Mai există o șansă ca justiția să nu devină breloc la cheremul lui Dragnea și altor condamnați penali

Liderul USR, Dan Barna, a declarat miercuri că demersul președintelui Klaus Iohannis de a contesta la CCR legile justiției confirmă că acțiunile PSD sunt toxice și reprezintă un atac la adresa statului de drept.



”Președintele Iohannis este cea mai reprezentativă persoană politică din statul român, a fost ales , ceea ce îi dă o legimitate foarte mare . Prin aceste decizii președintele Iohannis confirmă ceea ce Uniunea Salvați România spune de un an de zile, că aceste legi sunt toxice și atacă statul de drept fără niciun fel de echivoc, începând cu Ordonanța 13, în Parlament prin modalitățile creative pe care le cunoașteți. (...)Toate aceste elemente au ajuns acum pe masă președintelui care nu face decât să confirme ce vede o țară întreagă , că, după câștigarea alegerilor cu niște cartonașe colorate mincinoase, PSD nu a făcut timp de un an și ceva de zile decât să atace organizat și structurat justiția română și să încerce să și -o subordoneze pe toate căile ”, a declarat Barna.



Liderul USR a mai susținut că are încredere în Comisia de la Veneția și că justiția din România mai are o șansă să nu devină ”breloc la cheremul lui Dragnea

și altor condamnați penali care conduc statul român ”



”Dacă societatea se activează , dacă opoziția își păstrează implicarea activă în protecția justiției mai există o șansă pentru România , ca justiția să nu devină un breloc la cheremeul domnului Dragnea și altor condamnați penali care conduc statul român . Sunt optimist că și prin acest demers vom reuși să întârziem foarte mult și în cele din urmă să blocăm destructurarea justiției și practic confiscarea ei, în transformarea unui instrument de casă a PSD”, a spus Barna.