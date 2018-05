LIVEText/VIDEO Comisia Iordache: Încep modificările la Codul penal și de procedură penală / Tudorel Toader: Vom propune abrogarea reglementărilor privind Camera preliminară

Ne-am trezit în toate MCV-uri și raportul GRECO să apărăm independența sistemului judiciar. O apărăm, dacă o are.Aceste proiecte de lege sunt un regres, sunt deosebit de periculoase si trebuie sa avem mare atentie la forma care va fi votata in parlament. Care este grupul de persoane care a venit cu aceste inițiative? Nu se pot identifica foarte ușor. Este o decizie politică pe care ați luat-o, dar vreau să nu uitați un lucru, îl mai spun cât încă pot. Aceste persoane, observați că dl Dragnea lipsește de la semnatari, au grave probleme de natură penală. Vedeți dacă are sau nu relevanță. Dar este o realitate. În mod normal, politica penală nu se face pe genunchi."Sunt amestecate texte benefice cu texte păcălite. Sub pretextul ajustarii codurilor si echilibrarii raportuirlor acuzare apararea in procesul penal, vreti sa inchideti dosarele penale ale unor politicieni. Sustin ca deja acest pr ne costa deja zeci de miliarde de euro din fonduri europene. Ar fi trebuit sa incepem cu evaluarea codurilor si sistemului judidicar, e paradoxal sa modificam codurile in timp ce facem evaluare sistemului judiciar la minister.""Ceea ce este cel mai important este faptul că există o nevoie reală de modificare a acestor legi. Este mult de muncă. Problema semnăturii, există o problemă reală din sistem. Au existat cazuri în care un judecător a fost scos din sistem pentru că nu și-a motivat hotărârile, a lăsat sute de hotărâri. Și cursul judecății este blocat.""Am observat în primul rând ca avem chestiuni care tin de relaxarea codului penal - termenul de prescriptie, liberarea conditionata. O parte din propuneri contin si o serie de inexactități. I se acordă Curții Constituționale posibilitatea de a dezincrimina. Restrângerea notiunii de grup infractional, de functionar public..."Irina Kuglay, Parchetul General: "Cea mai mare parte a modificărilor reclamă discuții măcar la nivel de principiu. Unele pun probleme de constituționalitate.": "Considerăm și noi că este necesară evaluarea acestor coduri și modificarea lor sub anumite aspecte. Noi am transmis modificările la Codul penal, în zilele următoare vom transmite și propunerile la Codul de procedură penală și codul de procedură civilă. Cameră preliminară creează multe incompatibilități și nu și-a atins scopul de reducere a timpului (de soluționare - n.r.), ceea ce vom trimite in scris va fi de eliminare, de abrogare a reglementărilor privind camera preliminară."