LIVEText/VIDEO Comisia Iordache: Încep modificările la Codul penal și de procedură penală / Tudorel Toader: Vom propune abrogarea reglementărilor privind Camera preliminară

"Am observat în primul rând ca avem chestiuni care tin de relaxarea codului penal - termenul de prescriptie, liberarea conditionata. O parte din propuneri contin si o serie de inexactități. I se acordă Curții Constituționale posibilitatea de a dezincrimina. Restrângerea notiunii de grup infractional, de functionar public..."Irina Kuglay, Parchetul General: "Cea mai mare parte a modificărilor reclamă discuții măcar la nivel de principiu. Unele pun probleme de constituționalitate.": "Considerăm și noi că este necesară evaluarea acestor coduri și modificarea lor sub anumite aspecte. Noi am transmis modificările la Codul penal, în zilele următoare vom transmite și propunerile la Codul de procedură penală și codul de procedură civilă. Cameră preliminară creează multe incompatibilități și nu și-a atins scopul de reducere a timpului (de soluționare - n.r.), ceea ce vom trimite in scris va fi de eliminare, de abrogare a reglementărilor privind camera preliminară."