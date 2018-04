INTERVIU Constantin Codreanu (PUN) - candidatul unioniștilor la Primăria Chișinău: Sunt un unionist pragmatic și voi aduce expertiză și bani din România și UE pentru modernizarea Chișinăului

Sunt candidatul care reprezintă acea majoritate a locuitorilor din municipiul Chișinău care își doresc o apropiere decisivă de România, iar mulți dintre ei privesc unirea cu România ca pe o perspectivă reală, ca pe o alternativă care nu are egal. Am fost propus în calitate de candidat la funcția de primar al Chișinăului de Partidul Unității Naționale, cu susținerea Partidului Liberal Reformator și am sprijinul celor mai importante organizații civice unioniste, cum ar fi Tinerii Moldovei, Sfatul Țării II și Blocul Unității Naționale. Sunt unionist de când mă știu. Toată activitatea mea civică ș politică a fost și este dedicată atingerii acestui obiectiv. M-am încadrat activ în mișcarea unionistă acum 15 ani, fiind urmărit „cu drag” de Serviciul de Informații și Securitate al Republica Moldova.

Apoi, am fost pe baricade la protestele anticomuniste de la Chișinău. În 2009, am ieșit în stradă, crezând că, prin dărâmarea regimului comunist, vom reuși să aducem la putere o clasă politică demnă de ideea Reunificării. S-a dovedit a fi o iluzie, din păcate. Am continuat lupta, mergând în multe marșuri alături de colegii mei din Mişcarea Unionistă de pe ambele maluri ale Prutului. Am organizat împreună numeroase acțiuni în multe localități ale Republicii Moldova și România, care au dus nemijlocit la creșterea procentului unioniștilor din Basarabia de la 2% la 35%. În 2016, am obținut prima victorie electorală în Republica Moldova, fiind ales, ca unionist, cu 60% din sufragii, deputat în Parlamentul României. Vreau ca în 2018, în anul Centenarului Marii Uniri să câștigăm și Capitala celui de-al doilea stat românesc.

În aceste alegeri, am un singur adversar, pe candidatul socialiștilor, un minidodon, care nu ar face altceva decât să izoleze capitala de România și de Europa. Așa procedează șeful acestuia, Igor Dodon, care încearcă să izoleze Republica Moldova de Vest și să o pună în genunchi în fața intereselor Federației Ruse. Sunt singurul candidat care îl poate bate pe exponentul socialiștilor în aceste alegeri. Aștept să fiu susținut în acest demers politic al meu de alte formațiuni politice cu vederi proeuropene.

Atât în Republica Moldova, cât și în România, valul de susținere a proiectului unionist este în creștere. Traian Băsescu este singurul președinte care a declarat că, după integrarea în NATO și UE, următorul proiect de țară pe care-l poate avea România, este Unirea cu Republica Moldova. Mai mult, președintele este prezent constant în Basarabia, participând la întâlniri cu public numeros în Chișinău, Soroca, Cahul, Durlești, Bălți, Ialoveni, Strășeni și alte localități importante. Fără îndoială, participarea lui Traian Băsescu în viața publică din Republica Moldova are un impact pozitiv pentru curentul unionist, în general, cât și pentru candidatura mea în particular.

În calitate de parlamentar și Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării m-am ocupat activ de problematica a 12 milioane de români de peste hotare. Într-un an de mandat, am reușit să duc la capăt câteva dintre proiectele pe care mi le-am asumat: dosarul „minorilor non-cetățeni”, prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 65 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991; votarea în unanimitate a unui amendament care prevede suplimentarea cu 25% a bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, destinat organizațiilor reprezentative ale românilor din afara granițelor țării; elaborarea a 13 pașapoarte de serviciu pentru clerici ai Mitropoliei Basarabiei, ș.a. Vreau să subliniez că împreună cu alți deputați și senatori am votat în Parlamentul României o Declarație de Celebrare a Unirii Basarabiei cu România, prin care legistalivul își declară susținerea pentru Unire. Rămâne ca și Parlamentul de la Chișinău să adopte o declarație similară.Sunt licențiat în filologie engleză și franceză al Universitatății de Stat „Alecu Russo” din Bălți și am obținut masteratul în științe socio-politice al Universității din București în colaborare cu Agenția Universitară Francofonă. Activitatea mea ca președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării mi-a oferit ocazia să demonstrez capacitatea de a gestiona și rezolva probleme complexe. Am avut un parcurs normal în carieră și nu am sărit nicio treaptă, iar acest fapt îmi dă acum libertatea să mă întorc la Chișinău pentru a transforma modul în care se face politică și administrație în Republica Moldova.Locuitorii municipiului Chișinău sunt nemulțumiți de salariile mici, de corupție, lipsa locurilor de muncă, creșterea prețurilor, drumurile proaste etc. La acestea se adaugă și alte probleme, care pornesc de la administrarea ineficientă a capitalei. Programul pe care îl propun cetățenilor se bazează pe eficiență, transparență, participare și dialog.

Constantin Codreanu: Chișinăuienii sunt conștienți că miza geopolitică se suprapune celei de dezvoltare urbană. Promisiunea mea este aceea de a aduce capitala la standarde europene. Unionismul este nu doar o retorică seducătoare, ci un set de acțiuni concrete menite să schimbe în bine viața oamenilor. Sunt un unionist pragmatic și voi aduce expertiză și bani din România și UE pentru modernizarea municipiului Chișinău.

Ionuț Baiaș: Constantin Codreanu ar fi mai util cauzei unioniste pe care o susține din postura de deputat în Parlamentul României sau de primar al Chișinăului?

Constantin Codreanu: Revin la Chișinău pentru a pune în slujba chișinăuienilor și a cetățenilor Republicii Moldova experiența pe care am acumulat-o la București. M-am înscris în cursa electorală pentru a-i împiedica pe socialiștii lui Dodon să pună mâna pe Chișinău - bastionul unionismului. Omul sfințește locul. Oriunde aș fi, îmi voi face datorie ca român, cu multă dăruire și competență.

Ionuț Baiaș: Să revenim puțin la tema Unirii. Sondajele făcute în Republica Moldova nu sunt foarte credibile și cifrele nu sunt în favoare Unirii, iar asta se poate observa la o simplă plimbare prin Chișinău...

Constantin Codreanu: Depinde cine face sondajele. Era la un moment dat o glumă despre Păcală și fratele lui Sondală.

Totuși, potrivit rezultatelor ultimului studiu făcut în Chișinău, 55% dintre locuitori sunt de acord cu Unirea Republicii Moldova cu România. Indiferent de autorul sondajelor, acestea arată o creștere, în ultimii ani, a procentului celor favorabili Unirii.

Ionuț Baiaș:: Dumneavoastră credeți că e posibilă Unirea de facto - reamintesc situația Transnistriei, parcursul europeanslab sau reformarea Republicii Moldova etc. - sau doar una consolidată în cadrul Uniunii Europene? Mai credeți într-un „concurs de circumstanțe favorabile pe plan internațional”?

Constantin Codreanu: Unirea este necesară și inevitabilă! Condițiile care trebuie întrunite sunt cele prevăzute, atât în legislația națională, cât și cea internațională. De partea Unirii sunt Constituțiile celor două state românești ale noastre și Acordul final de la Helsinki, care reclamă două elemente esențiale: voința politică și acordul pașnic. Republica Moldova nu se va integra niciodată în Uniunea Europeană, atât timp cât nu deține statutul oficial de candidat la aderare.

Sunt sigur că unioniștii vor intra la toamnă în Parlamentul de la Chișinău, care, asemenea Sfatului Țării, va trebui să decidă ReUnirea cu Patria mamă România.