Dragnea: Viorica Dăncilă nu are de ce să își dea demisia/ Nu există conflict între BNR și Guvern

„Nu are de ce să își dea demisia și are suportul nostru în continuare, are treabă la Guvern”, a declarat Dragnea, întrebându-se dacă trebuie să „ceară voie” când părăsește țara.Dragnea a adăugat și că „nu există conflict între BNR și Guvern”. De asemenea, tot răspunzând unei întrebări, liderul PSD a declarat că respinge „categoric” acuzațiile potrivit cărora propunerile de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală ar fi făcute cu dedicație pentru el.El a insistat că nu vrea să răspundă la întrebări „în fața acestei instituții”.