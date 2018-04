CRONOLOGIE Momentele care au marcat relația lui Iohannis cu premierii PSD de până acum

Mai jos, o cronologie a principalelor momente care au marcat relația președintelui cu premierii PSD:



: PSD câștigă alegerile parlamentare.: Liviu Dragnea îi înaintează președintelui propunerea pentru funcția de premier: Sevil Shhaideh.: Klaus Iohannis anunță că respinge propunerea.„Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politicve, PSD și ALDE, care au ținut să vină împreună, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru poziția de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro și contra și am decis să nu accept această propunere. În consecință, solicită coaliției PSD și ALDE să facă altă propunere. Va mulțumesc,” a declarat atunci Iohannis.Relatia dintre cei Dragnea și Iohannis începea astfel foarte prost, iar Dragnea anunța atunci chiar o posibilă suspendare a președintelui.''Ca şi dumneavoastră, ca şi toată ţara am urmărit şi noi cu stupefacţie, pot spune, anunţul preşedintelui Iohannis, răspunsul la propunerea noastră privind desemnarea primului ministru al României. Împreună cu colegii mei am analizat în ultimele ore, am încercat să găsim care sunt resorturile cinstite sau eventualele resorturi cinstite sau constituţionale care ar fi putut sta în spatele acestei decizii. N-am reuşit să găsim niciun motiv constituţional, nici alt motiv care să ţină de alte elemente, riscuri eventual şi părerea noastră este că acest om de fapt vrea să declanşeze o criză politică în România'', a afirmat el."Dacă vom ajunge la concluzia că e bine pentru ţară să-l suspendăm pe Iohannis, nu voi avea nicio ezitare", a afirmat liderul PSD, intr-o lunga declaratie foarte dura la adresa presedintelui, cand i-a reprosat, printre altele, ca nu i-a raspuns la telefon atunci cand a incerat sa il sune sa ii spuna Craciun fericit.Tot atunci, Dragnea îi reproșa președintelui că de fapt vrea să fie suspendat ca să se reinventeze.Nu s-a ajuns la suspendare, iar Dragnea a venit cu o nouă propunere, Sorin Grindeanu.CEx al PSD votează propunerea Sorin Grindeanu premier, făcută de Liviu Dragnea. Pe surse, unele publicații o dădeau pe Viorica Dăncilă ca propunere.De data aceasta, Klaus Iohannis a acceptat nominalizarea.. În contextul informatiilor care circulau la acea vreme privind o posibilă OUG pe codul penal și grațiere, Iohannis și-a făcut apariția, pe nepregătite, la sedinta de Guvern, pe care a condus-o in locul lui Grindeanu. Iohannis a vorbit atunci despre „elefanții din cameră ” si a plecat dupa circa 35 de minute.Este dată celebra OUG 13, generând cele mai mari proteste de stradă de dupa revoluție. Ca urmare a acestor proteste, Grindeanu decide să dea OUG14 de abrogare a OUG 13, publicată in Monitorul Oficial pe 5 februarie.. Klaus Iohannis vine în Parlament unde ține un discurs. Le cere celor de la PSD si ALDE sa nu isi „bata joc” de Romania. Parlamentarii PSD si ALDE ies din sala de plen in timpul discursului, Dragnea si Tariceanu raman.. CEx al PSD decide retragerea sprijinului politic pentru Sorin Grindeanu, căruia i se reproșează că 60% dintre promisiunile din programul de guvernare sunt neîndeplinite.Grindeanu refuză să demisioneze, astfel că PSD este nevoit să depună moțiune cenzură împotriva propriului guvern. Grindeanu spune că își dă demisia atunci când Iohannis va anunţa că va numi un premier PSD, garanție pe care Dragnea nu i-o poate da, și dacă Dragnea se retrage din fruntea PSD.. Moțiunea de cenzură trece, Grindeanu este demis.. Mihai Tudose este votat în CEx PSD ca noua propunere de premier.Este premierul care pare că a colaborat cel mai bine cu Klaus Iohannis, lucru care ajunge să îi fie reproșat.. Mihai Tudose face o vizită la Palatul Cotroceni, pe fondul tensiunilor din PSD și a discuțiilor despre remanieri. Întrebată cum privește Iohannis o eventuală remaniere guvernamentală, purtătorul de cuvânt a declarat atunci că președintele a spus că „atunci când persoane aflate în funcții importante în stat au probleme – și știți la ce cazuri mă refer – aceste persoane ar fi trebuit să se retragă sau să fie retrase de partid. Altfel, ducând discuția mai departe, este atributul premierului să facă astfel de evaluări și să decidă dacă se impun schimbări în echipa guvernamentală”.Este și ziua în care se declansează războiul lui Tudose cu Dragnea, după ce Tudose spune la antena3 că nu poate să lucreze cu un ministru de interne care isi permita sa il minta, referindu-se la Carmen Dan.. Demisionează din guvern Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Răzvan Cuc, după ce Mihai Tudose vorbește despre problema de imagine generată de problemele penale ale primelor două.. Liviu Dragnea anunță că nu va mai merge la Cotroceni decât după alegerile prezidențiale. "Nu mai e un moft, ci faptul că eu la această oră nu mai cred în neimplicarea președintelui Iohannis". Mihai Tudose spune însă că relația sa cu președintele este una „instituțional corectă”.. Mihai Tudose demisionează, după ce PSD îi retrage sprijinul politic, în cadrul CEx.Viorica Dăncilă este votată în CEx a treia nominalizare de premier.. Viorica Dăncilă este desemnată premier de Klaus Iohannis. Ce spune președintele: „Am decis să dau PSD încă o şansă. Acum PSD trebuie să dovedească că va face ceea ce a promis.” Liviu Dragnea o prezintă ca „o femeie civilizata, neconflictuala, deosebit de comunicativa”.În jurul orei 10.00, Viorica Dăncilă anunță că nu merge la discuția cu președintele la Palatul Cotroceni, programată pe tema conflictului cu BNR și a deplasării acesteia fără mandat în Israel. Ca urmare, în contextul scandalul mutării ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și în contextul vizitei Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea în Israel, Klaus Iohannis cere demisia premierului : „Au trecut trei luni, după care pot să trag o concluzie - doamna Dăncilă nu face faţă poziţiei de prim-ministru a României şi transformă astfel Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnnei Dăncilă din funcţia de prim-ministru a României.”Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11:00 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ținut, dar asta nu are nicio importanță și nu schimbă cu nimic lucrurile pe care oricum am intenționat să le comunic astăzi românilor. Întâlnirea urma să aibă ca temă centrală conflictul între Guvern și PSD, pe de o parte, și Banca Națională, pe cealaltă parte. Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat și vreau doar să repet două lucruri. Rolul Băncii Naționale a României este unul foarte clar determinat și calitatea principală a Băncii Naționale a României este independența ei față de voința politică, față de Guvern și față de alte autorități ale statului, a spus șeful statului.