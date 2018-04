Teodorovici respinge oferta lui Klaus Iohannis: Nu există niciun război între BNR și guvern. Nu e nevoie de medierea președintelui

"Cred că nu este nevoie de o mediere. Avem un Guvern, avem o relaţie instituţională cu Banca Naţională a României, am spus şi cu alte ocazii că, în calitate de ministru al Finanţelor, am avut discuţii cu domnul guvernator (al BNR - n.r.), aşa că nu cred că este nevoie să avem o astfel de mediere din partea unei alte instituţii ale statului", a spus Teodorovici, în cadrul unor declaraţii de presă.El a arătat că, probabil, preşedintele va adresa o invitaţie la Cotroceni premierului Viorica Dăncilă, urmând ca aceasta să ia o decizie în consecinţă. "Nu este niciun război (între BNR şi Guvern - n.r.). Eu am spus că noi colaborăm, BNR şi Ministerul Finanţelor, nu am spus că nu ne criticăm. În cadrul acestor discuţii, noi colaborăm, dar asta nu înseamnă că nu ne putem exprima alte opinii vizavi de acţiunile băncii centrale", a continuat şeful Finanţelor.Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că a decis să încerce o mediere între Guvern și BNR, invitând cele două părți la Cotroceni.În opinia sa, „s-a mers cam departe cu unele afirmații destul de contondente” iar medierea pe care o propune își propune ajungerea „la un numitor comun”. Klaus Iohannis a notat că a constatat „aproape o animozitate între guvern și BNR”, o aluzie la criticile dure lansate de lideri PSD, în frunte cu Liviu Dragnea, la Banca Națională și la guvernatorul acesteia, Mugur Isărescu.