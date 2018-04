Închisoarea de weekend și la domiciliu, aprobată de Comisia Juridică - Brățara electronică nu va fi obligatorie. Care sunt ultimele modificări adoptate / Stelian Ion (USR): Infractorii sunt incurajați

Mai jos, principalele prevederi ale aceste legi, așa cum au fost modificate în ședința comisiei de luni:



Proiectul va intra la votul final miercuri, Camera Deputaților fiind decizională.Legea ar urma să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, iar ministerul Justiției are 30 de zile la dispoziție pentru a aproba normele metodologice.Cei de la PNL și USR au criticat proiectul."O ideea bună, generoasă a fost dusă către absurd," a comentat deputatul PNL Gabriel Andronache votul asupra proiectului astfel modificat."Trebuie să ne gândim și la persoanele cinstite din această țară, infractorii sunt incurajati, direct sau indirect, să comită pe viitor fapte. Este inadmisibil," a afirmat si Stelian Ion (USR), care a adăugat că ia în calcul contestarea proiectului la Curtea Constituțională.Măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt măsuri de natură judiciară, dispuse prin hotărâre de judecătorul de supraveghere a privării de libertate, constând în înlocuirea măsurii executării pedepsei principale cu închisoarea în regim de detenție cu măsura executării acesteia la domiciliu, în libertate sau în regim special penitenciar.Măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt:a), cu aplicarea procedurii prevăzute la art. 8 din prezenta lege.Masurile alternative nu pot fi dispuse in cazul detinutilor care au savarsit abateri disciplinare.Măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertatepentru condamnările privative de libertate :a) pentru săvârșirea de către condamnat a unei infracțiuni cu violență sau profitând de starea de neputință fizică sau psihică a victimei,b) pentru infracţiuni de corupţie prevăzute la art. 289-291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare sau pentru infracţiunile prevăzute la art. 254-257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare (luare de mită, dare de mită, trafic de influență, codul penal și vechiul cod penal - n.r.)c) persoanelor aflate in stare de recidiva.Măsura alternativă de executare fracţionată a unei pedepse privative de libertate constă în executarea pedepsei numai în zilele de sâmbătă şi duminică, într-un centru de detenţie special înfiinţat pentru această măsură sau în penitenciar.Măsura alternativă de executare în regim mixt a unei pedepse privative de libertate constă în executarea pedepsei la domiciliu cu prestarea de zile de muncă în folosul comunităţii, în echivalent.Ministerul Justiţiei implementează dispoziţiile prezentei legi, prin adoptarea de norme metodologice, în cel mult 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial(2) Hotărârea privind stabilirea măsurii aplicării acesteia se comunica deţinutului in termen de 3 zile de la pronunţare. In situaţia in care a fost amanata aplicarea unei masuri alternative de executare a pedepsei, deţinutul poate contesta hotararea in 3 zile de la comunicare, la judecatoria din raza locului de deţinere. Hotararea pronunţata de judecătorie este definitiva.(3) În situația în care, în urma analizei, judecătorul de supraveghere amana luareea unei masuri alternative, termenul maxim de amanarea nu poate depasi 6 luni.Dupa aeasta perioada, din oficiu sau la solicitarea persoanei private de libertate, judecatorul va dispune asupra stabilirii unei masuri alternative de executare a pedepsei.(4) Pe durata executarii pedepsei persoana privata de libertate poate beneficia de oricare dintre masurile alternative.