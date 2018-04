VIDEO PMP vrea să strângă un milion de semnături pentru revenirea la alegerile locale în două tururi

"Privind la evoluţiile politice ce au rezultat în urma aplicării legii cu alegerea primarilor dintr-un singur tur constatăm că practic democraţia suferă consistent. În primul rând un partid mare cum este PSD îşi garantează aproape, prin această lege a alegerii primarilor dintr-un singur tur, consolidarea, îşi garantează postamentul pe care pe urmă obţine rezultate foarte mari în alegerile legislative. La Galaţi primarul a fost ales cu 9,45% din lista de alegători, iar la Bucureşti unde se spune că e al doilea om ca număr de voturi primarul a fost ales cu 13,4% din lista de alegători. În acest sens noi am făcut două acţiuni, una este legată de iniţiativa legistativă a lui Eugen Tomac depusă la Parlament pentru revenirea la alegerile în două tururi. Iniţiativa a trecut prin Senat tacit şi acum se află pe ordinea de zi al Camera Deputaţilor, are aviz pozitiv de la comisia pentru drepturile omului şi raport negativ de la Comisia de administraţie, paradoxal este că în comisia de administraţie avizul negativ s-a dat cu votul PSD şi PNL. Frăţia asta de pe vremea USL nu dispare. Sperăm ca PNL condus de domnul Orban să servească demcoraţia şi când se va ajunge la vot să voteze în favoarea revenirii la alegeri în două tururi" a declarat senatorul PMP."Pentru a ne susţine punctul de vedere am declanşat în teritoriu o campanie de strângere de semnături şi sperăm să ajugem până în luna iunie la circa un milion de semnături în favoarea revenirii la alegerea primarilor în două tururi," a precizat fostul șef al statului.Deputatul PMP Eugen Tomac a explicat că scopul nu este transformarea acestei campanii într-o inițiativă cetățenească, ci de întărire a mesajului în contextul în care la Camera Deputaților se află, pe ordinea de zi a plenului, proiectul său de lege pentru alegeri în două tururi de scrutin a primarilor. Proiectul legislativ a fost adoptat tacit de Senat în iunie 2016, apoi a primit raport de respingere în comisiile in Camera Deputaților și se află pe ordinea de zi a plenului încă din februarie.