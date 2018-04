Deputatul european Siegfried Mureșan îi solicită premierului Dăncilă să comunice dacă Guvernul are un plan strategic pentru ca eventuala vânzare a combinatului de la Galați să aibă efecte minime asupra economiei României

Eurodeputatul Siegrfried Mureșan i-a solicitat, luni, premierului Viorica Dăncilă să comunice dacă există un plan strategic al Guvernului pentru ca eventuala vânzare a Combinatului siderurgic de la Galați să aibă efecte minime asupra economiei României și a zecilor de mii de persoane ale căror venituri depind de funcționarea fabricii, în contextul în care, peste doar o lună, Comisia Europeană va răspunde propunerii companiei ArcelorMittal de a vinde combinatul de la Galați.

Potrivit deputatului european, o eventuală vânzare a combinatului va pune în pericol veniturile a zeci de mii de oameni și stabilitatea economică a județului Galați, precum și a întregii regiuni, arată o scrisoare deschisă a lui Siegfried Mureșan.

Scrisoarea deschisă a eurodeputatului Siegfried Mureșan

„Doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, Prim-ministrul României,

În atenția Domnului Dănuț Andrușcă, Ministrul Economiei

Stimată doamnă prim-ministru,

Vă scriu deoarece am citit cu îngrijorare comunicatul de presă al companiei ArcelorMittal din 13 aprilie 2018 în care își anunța intenția de a vinde o parte din activele din Europa, inclusiv combinatul ArcelorMittal din Galați, pentru a putea achiziționa compania Ilva din Italia.

Combinatul siderurgic de la Galați are o importanță strategică pentru economia românească, fiind unul dintre cei mai mari angajatori privați din România, cu peste 6.000 de angajați la combinatul de la Galați și care a generat alte câteva zeci de mii de locuri de muncă în jurul activității companiei. Combinatul are o cifră de afaceri anuală de crica 3,5 miliarde de lei și reprezintă aproximativ 25% din economia locală. Așadar, o eventuală vânzare a combinatului va pune în pericol veniturile a zeci de mii de oameni și stabilitatea economică a județului Galați, precum și a întregii regiuni. Din acest motiv, am constatat cu surprindere că nu există nicio reacție din partea prim-ministrului României nici după 10 zile de la anunțul companiei privind intenția de a vinde combinatul siderurgic.

Astfel, vă solicit, doamnă prim-ministru, ca șef al Guvernului României, să prezentați public dacă ați demarat un dialog cu ArcelorMittal privind posibila vânzare în contextul în care, peste doar o lună, în 23 mai a.c., Comisia Europeană va răspunde propunerii companiei de a vinde combinatul de la Galați. Totodată, vă rog să ne comunicați dacă există un plan strategic al Guvernului pentru ca eventuala vânzare a combinatului să aibă efecte minime asupra economiei României și a zecilor de mii de persoane ale căror venituri depind de funcționarea fabricii. Este datoria Guvernului României să se asigure că, în momentul în care unul dintre cei mai mari angajatori din țară decide să își vândă activele, viitorul cumpărător să păstreze cel puțin același nivel al afacerii și același număr de angajați.

Țara noastră are o economie în creștere și o poziție de importanță strategică, de aceea, doamnă prim-ministru, sunt sigur că se poate găsi o soluție benefică pentru angajații de la combinat și pentru economia României, în ansamblul ei. Este, totuși, nevoie de o mai mare implicare a Guvernului României și a tuturor factorilor de decizie. De aceea, vă rog să găsiți cea mai bună soluție pentru muncitorii de la combinatul din Galați.

Cu deosebită stimă,

Siegfried Mureşan

Deputat în Parlamentul European”

Ce active propune ArcelorMittal să cedeze: uzina de tablă galvanizată din Piombino, uzinele din Galați, Skopje (Macedonia), Ostrava (Cehia), Dudelande (Luxemburg), precum și mai multe linii de producție (galvanizare, laminare la cald etc ) ale uzinei din Liège.

Aceste propuneri de cedare vizează obținerea aprobării Comisiei Europene pentru cumpărarea uzinei siderurgice italiene Ilva.

Comisia a fixat pe 23 mai data unei decizii. ArcelorMittal adaugă că toate aceste cesiuni de active sunt condiționate de achiziția Ilva.

Această situație a fost creată după ce instituțiile europene s-au arătat îngrijorate că prin achiziția Ilva de către grupul ArcelorMittal, concurența pe piața oțelului în Europa ar putea fi afectată.

Sindicatele de la combinatul Galați speră că până la urmă nu va fi nevoie de vânzarea Combinatului. Sindicatele mai susțin că unitatea de la Galați nu poate fi cedată deoarece nu se află în zona de sud a Europei și nu produce ce produce și Ilva.

"Unitatea de la Galați nu poate fi nominalizată pentru a fi cedată de către grupul ArcelorMittal deoarece nu se află în zona geografică de sud Europei, în care s-ar depăși cota de piață de 40% la anumite produse, conform Direcției Comisiei Europene de concurență neloială. Totodată, unitatea de la Galați nu produce aceleași produce ca cea de la Ilva", a declarat pentru HotNews.ro secretarul general şi purtătorul de cuvânt al Sindicatului Siderurgistul AMG din cadrul ArcelorMittal Galaţi, Vasile Crişan.