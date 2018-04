VIDEO Iordache: Am abrogat neglijența în serviciu pentru că se amesteca cu abuzul în serviciu; Abuzul în serviciu, fără prag valoric / Despre criticile magistraților: "Care magistrați, procurorii?"

Întrebat de ce a fost abrogată neglijența în serviciu, deși CCR ceruse o redefinire, Iordache a replicat: "Dacă ați citi dvs și expunerea de motive, am și spus de ce. Pentru că se amesteca abuzul în serviciu cu neglijența în serviciu"."Abuzul în serviciu - am definit principalele linii directoare, avem deja 14 propuneri cu prag mai mare, mai mic, și prin propuneri vom găsi cea mai bună formulă de definire. Fără îndoială da (există varianta fără prag - n.r.), am spus că dacă punem un prag de o anumită valoare (se va întreba) de ce acea valoare. Cred că defininirea abuzului în serviciu trebuie făcută fără prag valoric. Așteptăm și varianta ministerului justiției" a spus Iordache în continuare.Întrebat ulterior despre faptul că magistrații au criticat deja prevederile din proiecte, Iordache a reacționat: "Care magistrați, procurorii? Eu aștept și observațiile pe care secția de judecători din CSM, cât și asociațiile judecătorilor ni le vor face. Deci pentru mine cel mai important cuvânt îl are secția de judecători din CSM, asociațiile de judecători… Pentru că în România orice hotărâre trebuie pronunțată de judecător. Dacă discutăm de o egalitate de arme, între procuror și avocat este egalitate.Despre imposiblitatea folosirii probelor care nu au legătura cu cauza:"Am spus, în momentul în care se găsesc alte probe, se merge la judecător, i se dă mandat și merge înainte. Nu, nu pot fi distruse (probele - n.r.). Este o manipulare. Am spus așa - dacă la o anumită percheziție se face pentru trafic de ce vreți dvs. și acolo se găsesc droguri, fără îndoială are un anumit mandat, să merge la judecător și se ia mandat. Repet, v-am spus principii generale, nu mă apuc acum să discut punctual. Am spus, nu intru în detaliu."Întrebat și dacă nu îi este teamă că vor ieși iar oameni în stradă, fostul ministru a răspuns: "Dacă avem o dezbatere transparentă în parlament, și în urma dezbaterilor avem cea mai bună variantă, cred că acesta este cel mai democratic for care pot să existe. Dacă aveam majoritate o puteam face în procedură accelerată să le adoptăm. Acceptăm, și stăm de vorbă și considerăm că o dezbatere cât mai largă…"