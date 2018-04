UPDATE Parlamentul votează miercuri comisia care va modifica legile securității naționale și comisia pentru Codul administrativ

Liderul PSD Liviu Dragnea anunțase pe 26 martie că va fi înfiinţată o comisie specială pentru modificarea legii privind securitatea naţională, precizând că nu şi-au propus încă un termen limită până la care să fie finalizat proiectul de modificare a legii."Am vorbit despre un proiect de modificare a legii privind securitatea naţională. Am desemnat doi coordonatori, pe Claudiu Manda şi Gabriel Vlase. Decizia noastră politică pe care o vom discuta este să înfiinţăm o comisie specială. Săptămâna viitoare, miercuri, să o înfiinţăm pentru a porni acest proces de modificare", a declarat Liviu Dragnea după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD.Întrebat de jurnalişti până când şi-au propus finalizarea proiectului, Dragnea a precizat că deocamdată a fost stabilit doar termenul pentru înfiinţarea comisiei speciale.Liderul PSD a menţionat atunci că este vorba despre modificarea a 15 legi.În ceea ce privește Codul administrativ, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat marți, la RFI, că ar trebui amânată dezbaterea acestuia pe motiv că proiectul conţine multe greşeli."Noi am cerut o amânare a dezbaterilor în comisia de specialitate din Senat, fiindcă nu au existat discuţii pe amendamente. Pe de altă parte, arată mai mult a centralizare, decât a descentralizare. Am văzut că şi din partea Guvernului există amendamente la propriul proiect. Sunt multe-multe greşeli, din punctul nostru de vedere. De exemplu, întărirea rolului prefectului, peste Constituţie, adaugă la prevederile constituţionale. Pe de altă parte, slăbirea autorităţilor administraţiei publice locale şi atribuţiilor acestora şi vă dau doar câteva exemple. Proiectele de hotărâri nu pot fi înscrise sau nu pot fi supuse dezbaterii, numai dacă sunt însoţite de avizul de legalitate al secretarului unităţii. Din acest punct de vedere, secretarul poate bloca orice iniţiativă şi secretarul nu este un om ales. Mai sunt alte multe chestiuni, principiul constrângerii bugetare, proceduri complexe, care nu ajută, ci dimpotrivă, blochează descentralizarea, trebuie să cauţi acele autorităţi locale care conform ministerului de resort pot accepta şi pot practica anumite servicii publice, deci nu poţi să mergi pe această logică, fiindcă acest lucru ar însemna că dacă ministrul sau autoritatea centrală nu doreşte, atunci nu dă la autorităţile administraţiei locale nimic din atribuţii, spunând că ei nu sunt în stare să gestioneze anumite servicii publice locale sau regionale", a declarat la RFI acesta, potrivit News.ro.Liderul UDMR a mai spus că trebuie o discuţie serioasă pe această temă şi că proiectul Codului Administrativ pare făcut de funcţionari din administraţiei din eşalonul doi-trei, care "sunt interesaţi de o centralizare puternică, de o altă viziune decât ceea ce scrie în programul de guvernare şi în ceea ce ne priveşte în programul nostru politic".Dragnea anunțase luni că că în perioada următoare va avea loc o întâlnire cu oameni din conducerea partidului, miniştri şi reprezentanţi din administraţia locală pentru a finaliza Codul administrativ şi Codul finanţelor publice. Dragnea a spus că vor fi discuţii şi cu celelalte partide politice."Am hotărât ca în această săptămână, într-o zi pe care o vom comunica cel mai târziu mâine, vom organiza o întâlnire la nivelul conducerii partidului, împreună cu primul ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu ministrul de Finanţe, cu colegii noştri din administraţia locală, cu colegii notri din comisiile de specialitate, pentru a finaliza punctul de vedere al PSD pe două acte normative aşteptate - Codul administrativ şi Codul finanţelor publice locale, urmând ca ulterior, după ce PSD are un punct de vedere conturat să avem o discuţie în coaliţie cu colegii noştri de la ALDE care probabil că în paralel şi dumealor îşi vor finaliza punctul de vedere", a explicat Dragnea. Proiectul de lege al PSD privind Codul administrativ se află în procedură legislativă la Senat, prima camera sesizată, unde încă nu a primit raport din partea Comisiei administrative.Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a declarat marţi că liberalii nu sunt de acord cu înfiinţarea acestor comisii şi că intenţionează să le conteste la Curtea Constituţională după ce vor fi aprobate de plenul comun.