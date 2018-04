Persoanele condamnate pentru corupție cu pedepse de maxim 5 ani de închisoare vor beneficia de detenție la domiciliu sau în weekend - amendamente PSD adoptate marți / Se revine și la reducerea pedepsei cu 20 de zile pentru fiecare carte scrisă în penitenciar

Actualizat

mendamentele depuse de grupul PSD: - și votate marți de comisia juridică:



"infracțiuni de serviciu, pentru infracțiuni de corupție sau cele conexe infracțiunilor de corupție cât și persoanelor aflate în stare de recidivă."











Cum se modifică prevederile privind regimul deschis și semideschis ca urmare a amendamentelor UDMR adoptate:



Regimul închis se aplică inițial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depășește 13 ani."

Regimul semideschis se aplică inițial persoanelor condamnate pentr fapte comise fără violență la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depășește 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 3 ani în cazul unor fapte comise cu violență.

Regimul deschis se aplucă inițial persoaenlor condamnate pentru fapte comise cu violență la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violență la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 3 ani.

În cazul persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an executarea pedepsei se realizează în arest la domiciliu cu excepția persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență.

De asemenea, deputații juriști au votat mai multe prevederi dintr-un proiect al UDMR, adoptat tacit de Senat anul trecut, care se referă în special la cine poate benefica de regimul deschis și semideschis de detenție, dar și***Votul pe raportul final pe aceste modificări a fost amânat pentru miercuri după-amiază, când are loc o nouă ședință.Președintele comisie juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, s-a răzgândit și afirmă că cei de la PNL de fapt nu au voie să propuna scoaterea de pe ordinea de zi proiectul. "Nu aveți de gând să contestați la Curtea Constituțională". Cei de la PNL și USR contestă procedura. Ulterior, cei de la PNL au anunțat că vor ataca într-adevăr aceste modificări la Curtea Constituțională.***Art.1 (1) Măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt măsuri de natură judiciară, dispuse de judecătorul de supraveghere a executarii pedepsei conform Legii 254/2013, constând în înlocuirea măsurii executării pedepsei principale cu închisoarea în regim de detenție cu măsura executării acesteia la domiciliu, în libertate sau în regim special penitenciar.(2) Judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei va dispune aceste masuri pentru persoanele condamnate la o pedeapsa de pana la 5 ani, care au efectuat fractia de 1/5 necesara pentru luarea in discutie a regimului de detentie.(3) Măsurile alternative nu pot fi dispuse in cazul detinutilor care au savarsit abateri disciplinare.Art.2.- Măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertatesunt:a) măsura de executare la domiciliu a pedepsei privative de libertate;b) măsura de executare fracţionată a pedepsei privative de libertate în zilele de sâmbătă şi duminică într-un centru special înfiinţat pentru această măsură de executare;c) - abrogatd) măsura de executare a pedepsei privative de libertate în regim mixt, de echivalent zile de muncă în folosul comunităţii şi de zile de executare sâmbătă şi duminică într-un centru special înfiinţat.Art.3 – (1) Măsura alternativă de executare a pedepsei privative de libertate a executării la domiciliu constă în executarea la domiciliu a pedepsei privative de libertate, cu supraveghere din partea Comisiei de Probatiune cu brățară electronică."(2) Măsura se poate aplica pentru condamnarea la pedeapsa de până la 5 ani închisoare cu executarea acesteia în regim de detenție.(3) Măsura nu se aplică pentru condamnările privative de libertate aplicate pentru săvârșirea de către condamnat a unei infracțiuni cu violență sau profițând de starea de neputință fizică sau psihică a victimei.Art.4 –(1) Măsura alternativă de executare fracționată a unei pedepse privative de libertate constă în executarea pedepsei în regim deschis de detenție numai în zilele de sâmbătă și duminică, în penitenciarul in care a executat restul pedepsei sau într-un centru de detenție special înființat în acest scop.(2) Măsura se poate aplica pentru condamnarea la pedeapsa de până la 5 ani închisoare cu executarea acesteia în regim de detenție.(3) Măsura nu se aplică pentru condamnările privative de libertate aplicate pentru săvârșirea de către condamnat a unei infracțiuni cu violență sau profitând de starea de neputință fizică sau psihică a victimei, *Se elimină continuarea: "infracțiuni de serviciu, pentru infracțiuni de corupție sau cele conexe infracțiunilor de corupție, cât și persoanelor aflate în stare de recidivă."Deputații PSD - amendamentele sunt semnate de "grup PSD" - au depus aceste amendamente la proiectul de lege depus anul trecut de parlamentari de la PNL, așa încât persoanele condamnate pentru fapte de corupție, infracțiuni de serviciu sau cele aflate în recidivă să nu mai fie exceptate de la aplicarea acestor măsuri, iar durata maximă a pedepsei să crească de la 4 la 5 ani.Cel de-ai doilea proiect discutat marți a fost cel al UDMR, care conținea și o serie de prevederi de modificare a Codului penal și codului de procedură penală, elemente care vor fi trimise separat la comisia speciala condusă de Florin Iordache și nu vor fi discutate în pachetul privind masurile de executare a pedepselor.Pentru proiectele discutate marți, Camera Deputaților este decizională, Senatul deja adoptându-le tacit anul trecut.Acestea vor opera modificări la Legea 254/2013 privind executarea pedepselor.