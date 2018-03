VIDEO UPDATE Dacian Cioloș a depus actele pentru noul partid, ”Mișcarea România Împreună”

”În decembrie anul trecut am anunțat că din platforma România 100 se va desprinde un partid politic. Vreau să va anunț că astăzi de dimineață a fost depusă la tribunal cererea de înregistrare a unui nou partid politic ieșit din platforma. Este vorba de partidul ”Mișcarea România Împreună”. Am decis deci să facem și acest pas, e primul pas acela de cerere a înregistrării. Astăzi facem anunțul demersului pe care l-am făcut și nu al lansării partidului, îl vom lansa când va există că atare,” a anunțat Cioloș vineri, la un eveniment intern al România 100 transmis live pe Facebook.Logo-ul partidului va fi ”RO+”.”În documentul (depus la tribunal- n.r.) veți vedea că, pe lângă Statut, în programul politic noi am dezvoltat mai degrabă într-un prima faza în jurul acestor valori - onestitate, competență, bun simt, transparență, credința că fiecare om e important, că un proiect de reconstrucție trebuie să fie în jurul oamenilor și a valorilor lor. Și că toate soluțiile trebue să aibă la bază aceste valori. Veți găși în manifestul politic niște valori pe care vi le propunem, un mod de a vedea lucrurile și pe care apoi, cu ceea ce am acumulat deja în activitățile desfășurate, obiectivul este că în lunile următoare, până la momentul lansării efective, să adăugăm la această fundație și soluțiile pe care le propunem pe teme mari. Membrii fondatori și-au asumat pur si simplu un rol administrativ, partidul este al tuturor celor care au investit în această platforma,” a mai spus Cioloș în prezentarea noului partid.Fostul premier a anunțat apoi și site-ul noului partid, vezi aici detalii La eveniment au participat și foștii miniștrii Dragoș Pâslaru și Vlad Voiculescu.Echipa fondatoare trecută pe site-ul partidului este formată, pe lângă Dacian Cioloș, din: Oana Bogdan (fost secretar de stat in Ministerul Culturii), Anca Dragu (fost ministru al Finanțelor), Liviu Iolu (fost purtător de cuvânt), Alin Mituță (fost șef de cabinet al lui Cioloș), Valeriu Nicolae (fost secretar de stat în Ministerul Muncii și consilier al premierului Cioloș), Dragoș Pîslaru (fost Ministru al Muncii), Dragoș Tudorache (fost ministru de Interne) și Vlad Voiculescu (fost ministru al Sănătății).