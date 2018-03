VIDEO UPDATE Noul Consiliu de Administrație a TVR, votat de Parlament. Doina Gradea este președinte-director general

Anul trecut, Parlamentul a adoptat o lege prin care, între altele, erau separate funcțiile de președinte și director general la TVR si Radioul public. Măsura, cerută de societatea civilă de aproape două decenii, avea drept scop scăderea gradului de politizare a instituțiilor publice de radio și televiziune. Dar, pentru că legea avea mai multe neclarități, președintele Iohannis a retrimis-o în Parlament la sfârșitul anului trecut, dar parlamentarii nu au mai discutat-o de atunci. Așa se face că TVR va avea în continuare un președinte-director general, propus de PSD.

Membrii noului CA, votați cu 348 din 350 de voturi exprimate, au depus în parlament jurământul. Pentru Gradea au fost 209 voturi "pentru" și 40 "împotrivă".Gradea a fost audiată de către comisiile de cultură reunite. Deși inițial presei i s-a comunicat că nu poate intra în sală, după câteva minute am avut acces la audieri. Vezi mai jos imagini:

Doina Gradea este director al TVR din 27 septembrie 2017, când a fost votată de parlament în locul Irinei Radu, demisă odată cu fostul CA.



Doina Gradea a lucrat timp de doua decenii la Pro Tv, companie pe care a părăsit-o in 2014. A fost mai intai secretara lui Adrian Sarbu, apoi director de corporate affairs, iar din 2004 a condus Pro Tv International. Ea a parasit grupul Pro Tv in valul de plecari ce a insotit despartirea lui Adrian Sarbu de CME. Ulterior, ea s-a alaturat TVR, iar anul trecut a fost validata ca membru propus de PSD in CA-ul condus de Irina Radu.

Cine face parte din noul CA:







USR i-a nominalizat pe Dorin Dan Lazea - pentru membru titular şi pe Bogdan Victor Ghiu - membru supleant.



Grupul parlamentar al UDMR a propus-o ca membru titular pe Hajnal Debreczeni şi pe Peter Istvan Rostas - pentru funcţia de membru supleant.



ALDE l-a propus pe Andrei Ciprian Coman pentru funcţia de membru titular şi pe Adrian Găzdaru - ca supleant.



Din partea grupului minorităţilor naţionale a fost propus Cornea Raico - pentru funcţia de membru titular şi Ghiţă Andreea Julika - pentru membru supleant.



Din partea Guvernului, Cătălin Blebea a fost nominalizat pentru funcţia de membru titular; fără propunere pentru supleant.



Preşedinţia României a propus-o pe Christel Ţopescu pentru funcţia de membru titular şi pe Bogdan Alexandru Cuza pentru cea de supleant.



Din partea personalului angajat al SRTv au fost propuşi doi membri titulari şi doi supleanţi. Jurnaliştii Monica Ghiurco şi Karen Sebesi au fost desemnaţi membri titulari. Mihai Rădulescu (jurnalist) şi Cristian Stoian (director de imagine) au fost propuşi supleanţi.

Propunerile PS - Doina Gradea, Sorin Ilieşiu, Smaranda Shalit Vornicu şi Bogdan Ghiţulescu. Supleanţi sunt: Sorin Burtea, Cristina Dobriţoiu, Camelia Oana Ivaşcu, Tiberius Daniel Muşuroi.