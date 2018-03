Deputații au votat ratificarea Tratatului între România și Brazilia pentru asistența judiciară. Stelian Ion (USR): "Va afecta tranzacțiile de portocale. Face un bine chiar și celui mai iubit fiu al poporului, Liviu Dragnea"

"USR va vota pentru această lege, chiar dacă ea va afecta tranzacţiile de portocale dinspre România spre Brazilia. În Brazilia termenul de portocală desemnează interpuşii în infracţiunea de spălare de bani. Acest tratat vine în completarea tratatului de extrădare semnat în 2003 şi ratificat de România în 2004. Moment de la care s-a schimbat cumva şi opţiunea turistică a multora dintre români, unii foşti parlamentari. Brazilia a fost ocolită şi au fost preferate, în ultimul timp, ţări precum Costa Rica, Serbia, Madagascar. Este un proiect aşteptat, foarte bun, partea proastă este că iniţiativa a aparţinut părţii brazilien, a durat nouă ani, până când România a hotărât să semneze acest tratat. Abia guvernul Cioloş a făcut acest pas, după care a mai trecut un an de zile, când cu două săptămâni înainte de a demisiona domnul Grindeanu a dispus să se semneze acest tratat de ratificare", a spus în plen deputatul USR Ion Stelian.El a adăugat că acest tratat face "un bine" chiar şi "celui mai iubit fiu al poporului, preşedintele Camerei Deputaţilor", pentru că îi va facilita acestuia posibilitatea să îşi dovedească sau nu nevinovăţia în faţa organelor braziliene.Rise Project a scris pe 9 decembrie că procurorul federal din Brazilia a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit "portocale" ca să spele bani și să achiziționeze proprietăți în Brazilia. Publicația de investigații notează că, "în portugheză, laranja, adică portocala, este termenul care desemnează interpușii, persoane băgate la înaintare de politicieni corupți sau criminali pentru a-și ascunde implicarea în diverse afaceri".Deputatul USR a fost criticat de deputatul UDMR Marton Arpad."Colegul de la USR a avut un discurs politic de parcă am fi în faţa unei revoluţii în materie penală, datorită guvernului Cioloş. Această lege este una de ratificare a unui tratat aidma altor zeci de tratate pe care le avem cu alte ţări. Nimic ieşit din comun. Evident, o vom vota", a spus Marton Arpad.Tratatul prevede notificarea actelor de procedură, pentru comunicarea citaţiilor fiind prevăzută transmiterea acestora cu cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru înfăţişare; localizarea sau identificarea persoanelor şi a obiectelor; efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv audierea prin videoconferinţă, transferul temporar al persoanelor deţinute; executarea cererilor de percheziţie, sechestru şi confiscare; transmiterea de documente, materiale de probă şi obiecte; restituirea bunurilor; transmiterea spontană de informaţii; suportarea cheltuielilor decurgând din executarea unei cereri de asistenţă, funcţie de obiectul acesteia, potrivit proiectului de lege, notează Agerpres.Comunicarea între autorităţile judiciare române şi cele braziliene se va realiza prin intermediul Ministerelor de Justiţie ale celor două ţări, fără a fi exclusă comunicarea pe canale diplomatice.Proiectul a fost adoptat în unanimitate, cu 264 voturi "pentru".Senatul este for decizional.