UPDATE Proiectul de lege a manualului școlar, adoptat de Camera Deputaților

Proiectul a trecut cu 175 voturi "pentru", 82 "împotrivă" și 4 abțineri.Proiectul Legii manualului şcolar a fost inițiat de Guvern, când Liviu Pop era ministru al Educației. De altfel, acesta a început la minister procedura de rescriere a manualelor școlare inclusiv la clasele I-IV, unde există deja manuale conforme programei școlare. Proiectul a fost înregistrat la Camera Deputaților, prima sesizată, pe 7 martie 2018.Proiectul de lege vorbește despre existența unui “manual școlar de bază”, concept care nu există în Legea educației sau în alte texte legislative care se refera la educație și învățământ.Primul articol al proiectului spune următoarele: “Prezența lege reglementează regimul manualului școlar de bază în învățământul preuniversitar, ca bun de interes public.”La articolul 2, proiectul definește următoarele:“Art. 2. - În sensul prezenței legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a)- este principalul instrument de lucru al elevului și reflecta lectura personalizată a programei școlare aferente disciplinelor/modulelor de pregătire din curriculumul național,, potrivit diverselor contexte de învățare și grupuri-țintă;b)- este bun de interes public și reprezintă manualul școlar realizat în conformitate cu programele școlare în vigoare, din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu și învățământul particular obligatoriu acreditat/autorizat.c) bun de interes public - bunul destinat funcționarii unui serviciu public sau cele care prin importanța social-economică, valoarea culturală sau istorică asigură exercitarea dreptului fundamental la învățătură;d) manuscris - varianta dactilografiată a propunerii de manual școlar;e) format letric - documentul imprimat pe un suport fizic de hârtie;f) format pdf - document editat, procesat și transmis numai prin intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) și a canalelor de transmisie electronice;g) varianta digitală interactivă - document cu un conținut similar manualului școlar în format pdf și care cuprinde, în plus, o serie de activități multimedia interactive de învățare, exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filme, simulări.””, se arată în articolul 4 al proiectului. Până acum, Ministerul Educației a organizat licitații pentru realizarea manualelor, la care puteau participa nu doar autori, ci și edituri sau firme care se ocupau de digitalizarea manualelor.Evaluarea manuscriselor ar urma să se facă la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), din subordinea Ministerului, de către “grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învățământul preuniversitar/superior, selectate în baza apelului public de selecție, plătiți în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educației Naționale” (art. 4. alin. 3 din proiect).“Manualele școlare admise în urma evaluării sunt publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, in vederea realizării selecției manualului școlar de bază”, mai prevede proiectul.

Deputatul independent Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației și actual președinte al Consiliului Național al Rectorilor, a introdus la acest proiect de lege un amendament la articolul 3, care se referă la “Principiile pe care se fundamentează prezența lege”, si care la litera d) avea următorul conținut, in varianta inițială: “d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;”“d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente. În spiritul acestui principiu,;”. La motivare, deputatul a notat următoarele: “Pentru a se preciza clar că vor fi mai multe variante de manuale școlare de bază”.Un amendament similar fusese depus și de deputatul PSD Alexandru Rădulescu, dar acesta a fost respins. (Textul amendamentului depus de Alexandru Rădulescu: "principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente. În spiritul acestui principiu, se vor aproba maxim 3 variante de manual şcolar de bază;")

Vezi ce face între timp Ministerul Educației, fără deci a se putea baza pe proiectul de lege de mai sus, care nefiind aprobat de Parlament nu este în vigoare:

Pe 13 februarie, senatorul PSD Liviu Pop, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, declara că ideea proiectului de lege este ca “pentru tot ceea ce înseamnă programe şcolare în trunchiul comun, pentru că discutăm de trunchiul comun pe care îl parcurge fiecare elev din învăţământul obligatoriu din România, pe aceste programe şcolare să avem un manual şcolar de bază. Pe celelalte elemente din planurile-cadru care intră în curricula sau la decizia şcolii sau cele opţionale, putem discuta de manuale alternative", a transmis atunci Agerpres.