Senatul a adoptat Legea referendumului. Cererea de reexaminare a lui Iohannis, respinsă

Au fost 82 voturi "pentru", 32 "impotriva", 2 abtineri.Dupa ce Curtea Constitutionala a decis anul trecut ca data organizarii referendumului de revizuire nu poate fi stabilita prin hotarare de Guvern, parlamentarii au modificat textul legii asa incat referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Acest proiect este necesar pentru a putea fi organizat referendumul national pentru redefinirea familiei, ca uniune dintre un barbat si femeie, in Constitutie, ca urmare a initiativei cetatenesti promovate de Coalitia pentru Familie."Am discutat despre modificarea Legii referendumului, astazi intra in votul final de la Senat, speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici, in procedura de urgenta, sa o adoptam, dupa care sa o trimitem la promulgare. Dupa ce presedintele o promulga, dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv votul efectiv pentru revizuirea Constitutiei si stabilirea datei referendumului", a declarat luni Liviu Dragnea, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD.Vicepremierul Paul Stanescu spunea ca este posibila organizarea unui referendum in luna mai."Cred ca da, conform graficului cred ca da, va fi referendum pentru familie", a precizat Stanescu. Intrebat daca scrutinul ar putea avea loc in primavara acestui an, respectiv in luna mai, Stanescu a spus ca, "din toate calculele, asa ar trebui sa fie".Initiativa cetateneasca de modificare a Consititutiei pentru redefinirea familiei se afla in circuit parlamentar. Aceasta a fost adoptata de Camera Deputatilor si asteapta sa primeasca vot in Senat.Coalitia pentru Familie a strans un numar de 3 milioane de semnaturi, pe care le-a depus la Senat alaturi de o propunere de revizuire a Constitutiei privind definitia familiei prin care se cere modificarea articolul 48, alineatul 1, care se refera la definitia familiei. In actuala forma, acesta prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti", insa semnatarii initiativei vor ca definitia sa fie schimbata pentru a bloca orice posibilitate a legiferarii casatoriei intre persoane de acelasi sex. Astfel, initiativa prevede ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie".Amintim ca, potrivit prevederilor in vigoare: