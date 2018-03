Liderul PSD Iaşi, către primarul Mihai Chirica, aflat în concediu şi exclus din partid: Mihăiţă, hai să facem treabă pentru Iaşi!

Şeful social-democraţilor ieşeni Maricel Popa consideră că primarul Mihai Chirica încearcă să amâne momentul plecării viceprimarului Gabriel Harabagiu din funcţie şi să-i salveze poziţia, după ce acesta şi-a pierdut mandatul de consilier, în urma unei decizii a prefectului de Iaşi.Totodată, liderul PSD Iaşi afirmă că primarul Mihai Chirica ar fi trebuit să ceară aprobarea Consiliului Local pentru a pleca în concediu, lucru care nu s-a întâmplat."Mihăiţă, hai să facem treabă pentru Iaşi", i-a transmis Maricel Popa primarului Mihai Chirica.Mai mult, preşedintele PSD Iaşi susţine că de fapt edilul nici nu a plecat în concediu şi că Mihai Chirica este în Iaşi şi participă la diverse evenimente.Liderul PSD Iaşi mai spune că municipiul are doi viceprimari şi că după ce prefectul a emis ordinul de încetare a mandatului de consilier deţinut de Gabriel Harabagiu, primarul Chirica are varianta ca pe perioada concediului său să-i dea prerogativele viceprimarului Radu Botez, membru ALDE."După lege, automat vine Botez viceprimar, nu e nici o problemă. Dar nu blocăm lucrurile", a adăugat Maricel Popa.Vineri, prefectul de Iaşi aanunţat că a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier pentru Gabriel Harabagiu, după ce acesta a fost exclus din PSD. Cum Harabagiu este şi viceprimar, el îşi pierde automat şi funcţia deţinută în Primărie.Tot vineri, la câteva ore după anunţul prefectului de Iaşi, primarul Mihai Chirica a spus că a plecat încă de joi în concediu de odihnă şi că prerogativele sale au fost preluate de către viceprimarul Gabriel Harabagiu.Chirica a precizat că nu ştie nimic despre decizia Prefecturii şi că până la revenirea din concediu, Harabagiu este cel care gestionează treburile curente în primăria Iaşi.Sâmbătă, Mihai Chirica a scris pe Facebook că PSD încearcă să intervină în funcţionarea primăriei ieşene, acuzând filiala judeţeană a PSD că are ”o conducere degenerată până la statutul de preş de picioare al lui Dragnea”.Primarul Mihai Chirica şi viceprimarul GabrielHarabagiu au fost excluşi din PSD în luna februarie, conducerea filialei invocând ieşirile critice ale edilului ieşean la adresa conducerii naţionale a PSD.