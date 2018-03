Monica Macovei despre cererea CE privind marile dosare de coruptie: Niciun fel de imixtiune in justitie. Toader si Dancila indeamna la dispret fata de partenerii europeni

Potrivit Monicai Macovei, "Comisia Europeana nu cere informatii din dosarele politicienilor, ci vrea sa stie in ce stadiu sunt - se inainteaza in ele sau se bate pasul pe loc. indiferent de sentinta finala. E cat se poate de simplu, pentru ca, daca se bate pasul pe loc, inseamna ca ceva nu functioneaza cum trebuie in justitie si progresele nu sunt ireversibile."Toader si Dancila se scufunda in ridicol. Agenda politicienilor si a mogulilor cu probleme penale a devenit politica de stat.Viorica Dancila a trimis presedintelui Comisiei Europene o scrisoare prin care il anunta ca apara infractorii si de aceea nu mai este nevoie de MCV, care le sta in cale. Asa poate fi rezumat textul scrisorii, diferit in varianta trimisa in engleza si cea publicata de Guvern in limba romana, tonul fiind mai dur in tara, parca pentru a multumi pofta infractorilor.Scrisoarea ne mai spune ca Viorica Dancila a stat degeaba atatia ani la Bruxelles. Nu cunoaste mecanismele de functionare, nu cunoaste mecanismele de comunicare institutionala si nici nu stie Tratatul de aderare.Dancila nu este singura in acest demers ridicol. Ministrul-profesor doctor in drept Tudorel Toader este si el ridicol, de mana cu Dancila. Pentru ca informatiile solicitate de Comisia Europeana, in urma angajamentelor luate la aderare, sunt publice, se gasesc pe portalul de justitie cu stadiul dosarelor sau in comunicatele DNA sau DIICOT. Guvernul trebuie numai sa le ia de pe site-uri si sa le puna intr-un singur document. Ca doar nu o sa cerem Comisiei Europene sa caute pe portalul de justitie si in comunicatele din Romania.Asta mi-a amintit cum, in ianuarie 2005, la prima intalnire de la Comisia Europeana in calitate de ministru al Justitiei, oficialii europeni m-au rugat sa le raspundem "la obiect". Sigur, am spus, si i-am intrebat ce s-a intamplat inainte. Raspunsul a fost o rusine pentru Romania si guvernarea Nastase: "am pus 10 intrebari si am primit cca 3.000 de pagini, sa ne cautam noi raspunsul. Asta a fost injositor si pentru noi si timpul nostru, dar si pentru voi, caci inseamna ca nu stiti sa rezumati".Dancila&Toader fac intr-un fel tot asta. Ne injosesc.Cererea Comisiei Europene nu este niciun fel de imixtiune in justitie si nu incalca in niciun fel independenta justitiei. Tudorel Toader&Viorica Dancila indeamna la dispret fata de partenerii europeni ai Romaniei.Comisia Europeana nu cere informatii din dosarele politicienilor, ci vrea sa stie in ce stadiu sunt - se inainteaza in ele sau se bate pasul pe loc. indiferent de sentinta finala. E cat se poate de simplu, pentru ca, daca se bate pasul pe loc, inseamna ca ceva nu functioneaza cum trebuie in justitie si progresele nu sunt ireversibile.De fapt, Dancila&doctorul in drept Toader sunt expresia vointei partidului stat si a conducatorului sau, condamnatul Dragnea, de a scoate Romania din randul tarilor democrate.