Mihai Goțiu anuntă că dă în judecată Antena 3

Anunțul lui Goțiu:



Amenda primită de la CNA



Goțiu spune că a decis să facă această acțiune după ce postul Antena 3 e deschis o chetă publică pentru a strânge suma de 300.000 lei, pe care o datorează ca urmare a pierderii procesului cu Laura Codruța Kovesi."DA, VOI DA ÎN JUDECATĂ ANTENA 3 ȘI ”VEDETELE” EI! ""Cheta” publică deschisă de Mihai Gâdea (susținut și de alte vedete ale postului), pentru a strânge suma de 300.000 de lei, datorată după ce a pierdut procesul cu Kovesi, m-a convins că e cazul să dau în judecată Antena 3.Ca fost jurnalist, am ezitat să deschid proces Antenei 3, după ce în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu s-a pretins că aș fi sărit cu târnăcopul la jandarmi, folosind ca ”dovadă” o fotografie realizată în cadrul unui proiect artistic din toamna lui 2013. Chiar dacă amenda dată ca sancțiune de CNA, săptămâna trecută, de 10.000 de lei, este derizorie, aveam încă rezerve în privința unui proces. Chiar și la Antena 3 există reporteri care își fac onest profesia, durata proceselor în România nu e un factor motivant și faptul că, în activitatea mea am, totuși, alte priorități, m-au făcut să nu mă gândesc, până acum, serios, la o acțiune în justiție.Victimizarea vedetelor de la Antena 3 de după procesul pierdut cu Laura Codruța Kovesi a umplut, însă paharul. Nu, nu e Gâdea vreun erou național. Nu, nu i-a făcut Justiția vreo mare nedreptate. În loc să-și asume greșeala, d-nul Gâdea și alți colegi de-ai lui apelează la o penibilă cerșetorie publică, de parcă ei ar fi cei care au nevoie de sprijin și de subscripție națională!În cazul meu, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu s-a mințit cu tupeu și fără scrupule. Nici a doua zi și nici măcar după decizia CNA nu au avut bunul-simț să prezinte scuze. Și vreau să fie clar: nu mie îmi datorează scuze, ci tuturor cetățenilor pe care i-au mințit!Chiar dacă procesul va dura mult, chiar dacă atacurile la adresa mea se vor intensifica, ne vom vedea în instanță. Pentru că oamenii care urmăresc Antena 3 trebuie să afle că au fost și sunt mințiți pe față, pentru că cei care nu îi urmăresc trebuie să știe că nu luptăm degeaba pentru Justiție în România."Potrivit raportului de monitorizare pentru emisiunea „Subiectiv” din 17 decembrie, moderată de Răzvan Dumitrescu, au fost prezentate imagini cu Mihai Goţiu, în prezent senator USR, în diferite ipostaze şi perioade de timp, printre care şi imagini ce păreau a fi o luptă între el şi jandarmi."A transmis pe post, fără verificări anterioare şi cu bună ştiinţă, deci cu intenţie directă de a denatura adevărul, de a aduce prejudiciu atât persoanelor expuse în ştire, cât şi telespectatorilor, în ceea ce priveşte subiectul expus mai jos: În 22 septembrie 2013, s-a turnat filmarea unui mokumentar intitulat «Compania Romania», în care fecalele cetăţenilor sunt transformate în aur. Antena 3 a folosit cu intenţie şi cu bună ştiinţă câteva fotografii din timpul filmărilor, toţi cei din cadru fiind actori, fotografii făcute la filmări de Mircea Ioan Topoleanu Ciocolatescu, care scrisese un articol pentru Vice România. Antena 3 România foloseşte imaginea pentru a-i denigra pe cei din cadru, printre care şi senatorul Mihai Goţiu şi odată cu el, Jandarmeria Română, folosindu-le imaginea pentru a minţi toată audienţa, prezentând filmarea că fapte reale şi nu ficţiune", arată reclamaţia emisiunii la CNA."Domnul Goţiu, am găsit iarăşi nişte imagini foarte interesante, dânsul este senator USR şi vicepreşedinte al Senatului României. Iată câteva imagini cu domnul Goţiu, luptându-se cu jandarmii, este cel cu târnăcopul în mână. Domnul Goţiu, luptându-se cu jandarmii. E vorba de acele proteste împotriva gazelor de şist, sau aici, tot domnul Goţiu, din alt unghi, cu lopata în mână luptându-se cu jandarmii", a spus moderatorul Răzvan Dumitrescu în emisiune, potrivit raportului de monitorizare.Radu Herjeu a scris pe pagina sa de Facebook că a propus şi s-a votat amenda de 10.000 de lei, exprimându-şi punctul de vedere în legătură cu acest caz."În decembrie, Antena 3 a difuzat nişte imagini din 2013 în care Goţiu părea că sare cu târnăcopul la jandarmi. În aceeaşi seară, netul a luat foc şi mulţi au arătat că e vorba, de fapt, despre înregistrarea unei piese de teatru. Eu cred că realizatorul emisiunii nu ştia acest lucru, deşi se menţiona adevărul pe pagina de Facebook de unde au fost preluate cadrele. Dar responsabilitatea, profesionalismul şi legea îi cereau să-l contacteze pe Goţiu înainte de emisiune pentru a se asigura că imaginile sunt reale şi să-i afle punctul de vedere. In extremis, a doua zi, când s-a devoalat eroarea, faci rectificarea necesară, eventual însoţită de scuze. Nu s-a întâmplat absolut nimic din toate astea. Prin urmare, am propus şi s-a votat o amendă de 10.000 de lei", a scris Radu Herjeu.Amenda a fost dată în baza articolului 64, litera 1, alineatul b din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit căruia, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să se asigure că informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment este corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.