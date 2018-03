Klaus Iohannis il felicita pe Vladimir Putin, la patru zile dupa alegerile din Rusia

"Pe aceasta cale, tin sa va asigur ca raman increzator cu privire la beneficiile dezvoltarii relatiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice si predictibile, prin dialog constructiv si in conformitate cu principiile si normele de drept international", se arata in mesajul Presedintelui Romaniei.In restul UE, reactiile la realegerea lui Vladimir Putin au fost prudente, reamintind numeroasele dezacorduri ale Occidentului cu Moscova.Premierul ungar Viktor Orban a fost luni unul dintre rarii lideri din UE care a adresat un mesaj de felicitari fara rezerve pentru Vladimir Putin , cu care intretine de mai multi ani stranse relatii diplomatice, scrie AFP.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost aspru criticat marti de europarlamentarii britanici pentru mesajul de felicitare adresat lui Vladimir Putin, pentru ca nu a facut nicio referire la otravirea spionului rus in Marea Britanie.Seful Consiliului European, conservatorul polonez Donald Tusk, a ales sa nu il felicite deloc pe Putin.Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat "calduros" pe liderul de la Kremlin, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis dorinta de "succes" dupa realegere.Presedintele american Donald Trump a fost sfatuit de consilierii sai sa nu il felicite pe Vladimir Putin , dar acesta a facut-o oricum, potrivit unor informatii scurse in presa de la Casa Alba.