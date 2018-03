Melescanu, despre legea defaimarii: "Exista foarte multe stiri false care fac deliciul presei, dar care nu reflecta realitatea si duc la o imagine negativa a Romaniei/ Legea se poate face pe cale juridica sau prin crearea unor structuri care sa se ocupe de asemenea probleme"

"In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie ce se intampla cu adevarat in Romania, dar are o perceptie despre ceea ce se intampla in Romania. In mare masura (perceptia - n.r.) este, sa spunem, corecta, insa, in acelasi timp, exista si foarte multe stiri false care fac deliciul presei, dar care nu reflecta realitatea. In mod sigur, duc la o imagine negativa a Romaniei. Tocmai de aceea, diplomatia publica, comunicarea strategica sunt pentru noi prioritati in Ministerul de Externe", a spus Melescanu.Intrebat daca o lege a defaimarii ar fi necesara, acesta a spus: "Vreau sa va spun ca unul dintre cele mai importante si mai eficiente mijloace este o organizatie din SUA, care se numeste Anti-Defamation League, care are o politica foarte serioasa de a lupta impotriva defaimarii. E vorba de comunitatea evreiasca. Se poate face si pe cale juridica, se poate face si prin crearea unor structuri care cu adevarat sa se ocupe de asemenea probleme".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, recent, ca a vorbit cu mai multi colegi pentru a lucra la o lege care "sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze defaimarea". El spune ca oameni ca Monica Macovei si alti europarlamentari care "mint si defaimeaza despre propria tara" aduc deservicii."Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara, care defaimeaza propria tara - aduc foarte multe deservicii si noi din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect si nu castigam absolut nimic. Am spus ca trebuie sa facem o lege care sa dea dreptul statului roman sa corecteze aceste lucruri. Nu stiu acum cum, dar in alte tari poate exista asa ceva. Nu poti sa stai indiferent si inactiv. Vi se pare bine ca despre tara noastra sa se vorbeasca, folosind minciuni, atat de rau? Sa se spuna lucruri mincinoase? Eu nu vorbesc de infractiune, dar cineva trebuie sa plateasca. Sigur ca intra la libera exprimare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa defaimezi", a declarat Dragnea.