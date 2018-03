VIDEO Tariceanu, prezentat de ALDE Dolj mare favorit la prezidentiale in fata lui Liviu Dragnea, potrivit unui sondaj Avangarde

Sondajul a fost realizat in perioada 1-19 martie pe un esantion de 1000 de persoane si a fost prezentat in contextul in care Tariceanu s-a aflat miercuri la Craiova in vizita la Ford.Cu o zi inainte, Tariceanu a mers la Brasov, la Ghimbav. Joi, Tariceanu a discutat cu Liviu Dragnea in biroul acestuia si urmeaza sa faca declaratii de presa.Sondajul a fost prezentat de catre filiala ALDE Dolj intr-o conferinta de presa.Conferinta de presa, mai jos:Cei intervievati au fost intrebati daca, din punctul lor de vedere, ALDE si PSD ar trebui sa aiba un candidat unic la prezidentialele de anul viitor. Rezultatele au fost urmatoarele: 39% - nu ma intereseaza; 25% - candidati separati; 22% - candidat unic; 12% - nu pot aprecia; 2% - nu raspund, relateaza GDS.Cei care au optat pentru un candidat unic au fost intrebati cine ar trebui sa fie acesta, iar rezultatele arata astfel: Calin Popescu Tariceanu - 48%; Liviu Dragnea - 8%; Gabriela Firea - 2%, altul - 2%; nu stiu/nu raspund - 40%.Pe 9 martie, vicepremierul ALDE Gratiela Gavrilescu a declarat ca cel mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale din 2019 este Calin Popescu-Tariceanu, care a demonstrat prin activitatea sa ca poate sa-i reprezinte pe romani. La randul sau, Norica Nicolai a afirmat ca spera ca anul 2019 "sa fie anul primului presedinte liberal autentic, si roman, si liberal".Intrebat ulterior despre acest lucru, liderul ALDE a delcarat este prea devreme pentru a se lua o decizie."Sunt la curent cu punctul de vedere al unora dintre colegi, care a fost exprimat public. E mult prea devreme pentru a se lua o astfel de decizie. Oricum, o decizie in cadrul partidului va presupune o dezbatere prealabila si forurile statutare ale partidului vor trebui sa ia o decizie privitoare la acest subiect. Dar astazi e prematur ca sa pot sa fac o alta declaratie", a afirmat Tariceanu, citat de News.ro.