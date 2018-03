Modificarea legii drepturilor de autor, promulgata de Klaus Iohannis

In luna ianuarie, Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea care transpune directiva europeana privind gestiunea colectiva a acestor drepturi si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, aminteste News.ro.In cererea adresata atunci presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, Iohannis arata ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 transpune Directiva nr. 2014/26/UE: "Legea defineste entitatile de gestiune independente, introduce dispozitii cu privire la modul de organizare, functionare si desfasurare a activitatii organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, stabileste procedura de acordare a licentelor multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale de catre organismele de gestiune colectiva, reconfigureaza atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si intervine asupra regimului sanctionator. Totodata, prin dispozitii tranzitorii se prevede incetarea aplicabilitatii anumitor dispozitii cuprinse in metodologiile aflate in curs de derulare."