Dacian Ciolos va depune dosarul pentru infiintarea unui partid politic. Platforma Romania 100 va ramane miscare civica

Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare, scrie Agerpres.





El n-a spus numele viitorului partid, insa a precizat ca Platforma Romania 100 va ramane in continuare o miscare civica.





"Am inceput cu Platforma Romania 100 ca o miscare civica, vom continua cu o miscare politica. In urmatoarele zile, o saptamana, maximum doua vom depune dosarul de inscriere a unui viitor partid, care isi propune sa duca energia asta si in mediul politic. Lucrurile vor ramane mai departe legate, platforma va ramane miscare civica, si va avea rolul de a prelua energia din platforma si sa o structureze intr-un proiect politic care trebuie sa fie serios si credibil", a declarat Dacian Ciolos.





El a participat, miercuri, la o dezbatere publica organizata cu ocazia lansarii filialei Cluj a Platformei Romania 100.





"Imi doresc ca a face politica sa nu devina o profesie de baza, ci un intermezzo in viata noastra profesionala, in care ne asumam niste lucruri pentru comunitate, dupa care mergem si continuam sa ramanem conectati la firul ierbii, la baza societatii. Asta e viziunea noastra, nu am venit sa facem promisiuni, singura promisiune pe care putem sa o facem este ca vom ramane impreuna cu dumneavoastra", a mentionat Ciolos.





Potrivit fostului premier, se lucreaza de un an la programul viitorului partid.





"Eu unul singur sau doar cu cativa nu ma duc la drum daca nu suntem mai multi cei care ne asumam aceste lucruri. Nici eu nu sunt multumit de anumite lucruri, imi pun la bataie pielea, resursele si energia si facem primul pas, dupa care trebuie dezvoltat de undeva. (...) Avem timp pana la urmatoarele alegeri, pentru ca altfel nu ne-am fi implicat in proiectul politic. Vom participa la alegeri cu un partid politic. Dupa depunerea actelor de inregistrare a partidului politic va dura cateva luni pana la finalizarea procesului de inscriere la tribunal, apoi vor incepe inscrierile in partid. La primele alegeri, cele europarlamentare, intram in jocul politic. Aceasta este forma, trebuie sa dam fondul, care inseamna o schimbare de atitudine, daca nu se produce declicul, putem face zece partide", a completat Dacian Ciolos.





Dacian Ciolos a participat, alaturi de Dragos Paslaru si de Mirabela Amarandei, la o dezbatere publica cu tema "Educatie - Dezvoltare - Traditii multiculturale - Civilitate", dezbatere organizata de filiala Cluj a Platformei Romania 100.