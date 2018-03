Ponta, despre scrisoarea CE din 2012 privind MCV: "Basescu minte de ingheata apele"; Basescu recunoaste: "Am sustinut gresit ca a fost datata in 12.07.2012, regret sincer eroarea"

Aceste afirmatii au fost facute de cei doi pe paginilor lor de Facebook.Ce a scris Ponta marti seara, atasand o fotografie cu scrisoarea care este adresata ministrului Justitiei de atunci, Mona Pivniceru:"1. Basescu ( marele model al lui Dragnea Mincinosul ) vine iar si minte de ingheata apele - el ¬era suspendat cand a venit scrisoarea¬ !!! Daca va uitati mai jos scrisoarea este din 10.10.2012 - adica exact cand Basescu suspendatul era de peste o luna inapoi ( de fapt din 28 August) la Cotroceni2. Scrisoarea a venit tocmai pentru ca Basescu si Macovei ne-au reclamat la Comisie - este adresata Ministrului Justitiei - Doamna Mona Pivniceru ( nici macar la Guvern nu a venit ) / evident ca nu o intreaba nimeni pe destinatara cum a fost si merg toti la tv sa isi dea cu parerea despre asta !3. Scrisoarea este in baza MCV - adica acel mecanism pe care ne-au promis si Basescu si Iohannis si Ciolos ca il ridica daca sunt ei la Putere si nu PSD - vedeti ce l-au ridicat , da?4. Avem cea mai mare inflatie din Europa, cel mai mare deficit bugetar, cea mai mare problema la balanta comerciala, Euro tot creste fata de leu, scad investitiile straine si am absorbit 4,5% din fondurile europene in al patrulea an de exercitiu bugetar ( 1% pe an - deci in 100 de ani o sa luam toti banii)! Si noi dezbatem minciunile lui Basescu despre 2012!!!Suntem o tara minunata - si ne uitam la televizor!"Fostul presedinte Traian Basescu a revenit asupra afirmatiilor, printr-un mesaj postat miercuri dimineata pe Facebook, in care spune ca a sustinut gresti data trimiterii scrisorii de catre Comisia Europeana: "Corectie! In data de 20.03.2018, am avut o interventie telefonica la un post de televiziune sustinand gresit ca scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau rezultate concrete in lupta anticoruptie a fost datata 12.07.2012, subliniind ca la acel moment eram suspendat. In realitate, scrisoarea este datata 10.10.2012, data la care revenisem pe functie. Regret sincer eroarea facuta. Fac precizarea ca scrisoarea nu a fost adresata Presedintelui Romaniei, ci Guvernului Romaniei, foarte probabil fostului prim-ministru Victor Viorel Ponta sau ministrului Justitiei, care, alaturi de CSM, sunt partenerii Comisiei Europene in monitorizarea pe MCV."