Ovidiu Raetchi (PNL) lanseaza in dezbatere publica "Pactul pentru Carte": 8 masuri prin care isi propune dublarea consumului de carte in 2 ani

"La ora actuala, piata de carte din Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o valoare de circa 100 de milioane de euro. Comparativ, cea din Germania este de 60 de ori mai mare, ajungand la 6 miliarde de euro, iar daca restrangem comparatia la nivel regional vom observa ca piata de carte din Cehia ajunge la 400-500 de milioane de euro, in timp ce cele din Slovenia sau Bulgaria au valori cuprinse intre 100 si 200 de milioane de euro. Potrivit unui studiu recent Eurostat, doar 2,8% dintre romani citesc o carte pe luna; un roman cheltuieste maxim trei euro pe an pentru carti ¬ mult sub media Uniunii Europene, iar datele Institutului National de Cercetare in Cultura spun ca un roman din cinci nu a citit niciodata o carte. Acestea sunt doar cateva dintre numeroasele motive pentru care consider ca avem nevoie, la nivel national, de un Pact pentru Carte asa cum ne-am asumat, de exemplu, in 2015, Pactul pentru Aparare in vederea garantarii securitatii nationale. Intr-o societate globala a cunoasterii, nu ne mai permitem sa ignoram tema educatiei si a dezvoltarii intelectuale si culturale. De altfel, in cea mai recenta Strategie Nationala de Aparare a Tarii, domeniul educatiei a fost amintit printre principalele vulnerabilitati ale Romaniei", spune Ovidiu Raetchi."Plecand de la aceste premise, propun un pachet legislativ intitulat 'Pactul pentru Carte', acesta fiind discutat in ultima luna cu oameni de cultura, editori sau profesori. Obiectivul final al Legilor Cartii este cresterea nivelului de educatie si dezvoltarea pietei de carte prin stimularea lecturii, astfel incat sa ajungem la o dublare a volumului de carte achizitionata in urmatorii doi ani - mai aproape de nivelul statelor din regiune. In varianta cea mai fericita, ¬Pactul pentru Carte¬ ar trebui sa surclaseze orice tip de calcule si orgolii politice si ar fi asumat cu rapiditate de Parlament. Fac un apel catre Presedintie, Guvern, partide parlamentare, pentru a construi un consens pe aceasta tema si pentru a promova impreuna "Pactul pentru Carte": pe termen lung, acesta ar revolutiona piata de carte si sistemul de educatie din Romania", adauga deputatul PNL.Cresterea si actualizarea fondului de carte din bibliotecile scolare printr-o bugetare specifica.Implementarea unor campanii publice care sa promoveze Cartea si care sa duca la constientizarea importantei lecturii este esentiala.Acordarea unui suport financiar anual de 100 de euro fiecarui profesor pentru achizitionarea de carti.TVA 0% pentru cartile tiparite.Reducerea TVA la 5% pentru cartile in format electronic.O alta initiativa legislativa pe care am formulat-o vizeaza acordarea a 50 de euro pentru achizitionarea de carti fiecarui elev, la absolvirea primului an din fiecare ciclu scolar.Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele cu meserii-cheie din industria de carte, asociate cu cele din domeniul cercetarii sau informaticii.Renuntarea la impozitul pe cladiri/taxe pe cladiri si impozitul pe teren pentru spatiile utilizate pentru functionarea librariilor in care vanzarea de carte reprezinta cel putin 50% din cifra de afaceri - initiativa legislativa privind modificarea Codului Fiscal.