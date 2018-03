Legile Justitiei revizuite au ajuns deja la Senat. Vot final, cel mai probabil luni

Legile au trecut prin parlament in viteza caracteristica, asa cum s-a intamplat si in anul trecut, cand au fost adoptate formele initiale. Astfel, comisia speciala parlamentara condusa de Florin Iordache a lucrat luni cateva ore, apoi fostul ministru al Justitiei a convocat o noua sedinta de la ora 08.30 marti, pentru a le finaliza in timp util sa intre la vot in plenul programat de la ora 10, ceea ce s-a si intamplat.Pana joi, cei care doresc pot depune amendamente la legi, asa cum au trecut de Camera Deputatilor, urmand ca luni dimineata comisia sa se reuneasca din nou si sa mai dea o runda de rapoarte, care vor intra la vot in Senat, a stabilit marti Biroul permanent al Senatului.Intrucat Senatul are programat plen luni de la ora 16, cel mai probabil atunci se va da votul final.