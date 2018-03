LIVETEXT Legile justitiei, corectate pe repede-inainte dupa deciziile CCR: Vot in plenul Camerei Deputatilor. Comisia Iordache a redefinit eroarea judiciara la raspunderea magistratilor; Inspectia Judiciara, implicata in procedura actiunii in regres/ Presedintele, scos din procedurile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curt

In curs de actualizare​

Vezi aici ce s-a votat luni in comisie

Comisia A VOTAT rapoartele finale pentru Legea 303 privind Statutul Magistratilor si Legea 317 privind CSM; luni a dat vot pe Legea 304 privind Organizarea Judiciara.



Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache - fost ministru al Justitiei, a votat marti, in continuare, modificari la articolele declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala. La propunerea PSD si ALDE, comisia votat modificari la articolele din Legea 303 - statutul judecatorilor si procurorilor - privind actiunea in regres, unde s-a redefinit conceptul de eroare judiciara comisa de un magistrat. Noua definitie face referire la "drepturile absolute" ale persoanei si la incalcarea "in mod vadit, incontestabil" a normelor de catre magistrat. Schimbarea principala se refera la implicarea Inspectiei Judiciare in procedura actiunii in regres, care va face verificarea comiterii erorii judiciare. Tot marti, s-au votat si articolele prin care presedintele Romaniei a fost eliminat din procedurile de numire si de revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, modificari corelate cu cele votate deja luni.

Cele trei legi sunt de luni pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor care a inceput incepe la ora 10 ; procedural, dupa ce plenul Camerei va da un vot, legile se intorc la comisie pentru noi rapoarte aferente Senatului, apoi intra la votul final in plenul Senatului, camera decizionala.



; procedural, dupa ce plenul Camerei va da un vot, legile se intorc la comisie pentru noi rapoarte aferente Senatului, apoi intra la votul final in plenul Senatului, camera decizionala. Sedinta Comisiei a inceput la ora 08.30 , tocmai pentru ca legile sa treaca tot marti.



Sesizarile la Curtea Constitutionala au fost depuse de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce legile au fost adoptate in viteza la finalul anului trecut



Iordache a insistat sa se voteze exclusiv amendamentele la articolele pe care s-a pronuntat Curtea Constitutionala; cand senatorul Serban Nicolae a venit cu amendamente suplimentare, Iordache l-a ironizat ca le da teme colegilor si a propus respingerea acestora.

10.25 Au revenit pe Legea 317 unde a fost adoptat articolul restant, 74, privind procedura prin care Inspectia Judiciara face verificarile erorii judiciare pentru actiunea in regres.



S-a votat astfel:

"După articolul 74, se introduce un nou articol, art. 741 cu următorul cuprins (Corelare cu modificarea art. 96 din Legea 303/2004):



(1) La sesizarea Ministerului Finanțelor Publice, în cazurile și termenele prevăzute de art. 96 din Legea 303/2004, Inspecția Judiciară efectuează verificări în vederea evaluării dacă eroarea judiciară cauzată de judecător sau procuror a fost ca urmare a exercitării funcției cu rea credință sau gravă neglijență.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se finalizează în termen de 30 de zile de la sesizare. Inspectorul-șef poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură. Durata maxima a verificarilor nu poate depăși 120 de zile.

(3) Verificarea este efectuată de o comisie formată, în funcție de calitatea persoanei verificate, din 3 judecători, inspectori judiciari sau 3 procurori, inspectori judiciari. În situația în care, în aceeași cauză sunt verificați judecători și procurori, se vor forma două comisii care vor verifica distinct faptele în funcție de calitatea persoanelor verificate.

(4) În cadrul verificărilor, ascultarea judecătorului și procurorului vizat este obligatorie. Refuzul judecătorului sau procurorului verificat de a face declaraţii sau de a se prezenta la audieri se constată prin proces-verbal şi nu împiedică încheierea verificărilor. Judecătorul sau procurorul vizat are dreptul să cunoască toate actele verificării şi să solicite probe în apărare. Inspectorii pot audia orice alte persoane implicate în cauza în care se fac verificări.

(5) Verificările se finalizează printr-un raport prin care, în baza întregului material probator administrat, Inspectia Judiciară apreciază dacă eroarea judiciară a fost săvârșită de judecător sau procuror cu rea-credință sau gravă neglijență.

(6) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează și în situația în care persoanele verificate nu mai ocupă funcția de judecător sau procuror.

(7) Raportul se comunică Ministerului Finanțelor Publice și judecătorului sau procurorului vizat.

(8) Raportul prevăzut la alin. (5) este supus confirmării inspectorului-şef. Inspectorul-şef poate dispune motivat, o singură dată, completarea verificărilor. Completarea se efectuează de comisie în termen de cel mult 30 de zile de la data când a fost dispusă de către inspectorul-şef."



10.20 Vot pentru Statutul magistratilor in ansamblu - 13 pentru, 7 impotriva.



Ora 10.10 La sedinta a ajuns si secretarul general al PSD, Marian Neacsu, chiar cand Iordache se pregateste sa supuna la vot raportul final. Neacsu a fost prezent in sedinta la aceste momente si anul trecut. El s-a asezat langa senatorul Serban Nicolae, care se afla in sala desi nu este membru in comisia speciala.



Modificarile votate la art 96 privind actiunea in regres



Ce modificari au votat privind numirea si revocarea Conducerii ICCJ:



Alte modificari (fata de cele de luni)



Art. 96 se modifică și va avea următorul cuprins:"(1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.(2) Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea judecătorilor şi procurorilor care, chiar dacă nu mai sunt in funcție, şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, conform definiției acestora de la art. 991.!!! (3)atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției:a) a încălcat norme de drept material și procesual, fapt ce a condus la încălcarea drepturilor absolute ale persoanei;b) prin încălcarea în mod vădit, incontestabil a normelor de drept material sau procesual, a soluționat o situație litigioasă contrar realității faptice sau juridice ori a produs neregularitate în modul de desfășurare a procedurilor judiciare, iar aceasta nu a fost remediată în căile de atac sau în procedurile prevăzute de lege, producând în acest mod o vătămare gravă a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei.(4) Dispozițiile alin. (3) se completează în materie penală cu cele stabilite de Codul de procedură penală, iar în materie civilă cu cele stabilite de Codul civil și Codul de procedură civilă.(5) Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. Competenţa soluţionării acţiunii civile revine tribunalului în a cărui circumscripţie domiciliază reclamantul.(6) Plata de către stat a sumelor datorate cu titlu de despăgubire se efectuează în termen de maxim un an de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.(7) În termen de 2 luni de la comunicarea hotărârii definitive pronunțate în acțiunea prevăzută de alin. (6), Ministerul Finanțelor Publice va sesiza Inspecția Judiciară pentru a verifica dacă eroarea judiciara a fost cauzată de judecător sau procuror ca urmare a exercitării funcției cu rea credință sau gravă neglijență, potrivit procedurii prevăzute de art. 741 din Legea 317/2004.(8) Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va exercita acțiunea în regres împotriva judecătorului sau procurorului dacă, în urma raportului Inspecției Judiciare prevăzut la alin. (7), rezultă că eroarea judiciară a fost cauzată ca urmare a exercitării de judecător sau procuror a funcției cu rea credință sau gravă neglijență. Termenul de exercitare al acțiunii în regres este de 6 luni de la data comunicării raportului Inspecției Judiciare.(9) Competența de soluționare a acțiunii în regres revine, în primă instantă, sectiei civile a curții de apel de la domiciliul pârâtului. În cazul în care judecătorul sau procurorul împotriva căruia se exercită acțiunea în regres își exercită atribuțiile în cadrul acestei curți sau la parchetul de pe lângă aceasta, acțiunea în regres va fi soluționată de o curte de apel învecinată, la alegerea reclamantului.(10) Împotriva hotărârii pronunțate potrivit alin. (9) se poate exercita calea de atac a recursului la secția corespunzatoare a Înaltei Curți de Casație și Justiție.(11) Consiliul Superior al Magistraturii va stabili, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, condiții, termene și proceduri pentru asigurarea profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor. Asigurarea va fi acoperita integral de catre judecator sau procuror, iar lipsa acesteia nu poate să întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea civila a judecatorului sau procurorului pentru eroarea judiciară cauzata de exercitarea functiei cu rea-credință sau gravă neglijență."Alineatul (1) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:„(1) Preşedintele, vicepreşedinţii și președinții de Secție ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani și care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.Alineatul (6) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedinților și președinților de Secție ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art.51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.""In aceste condiţii, art.I pct.87 [cu referire la art.53 alin.(1), (2), (7) şi (8)] din lege, normativizând competenţa Preşedintelui României de a promova judecătorii, respectiv de a-i numi în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,. În consecinţă, din această perspectivă constituţională, Curtea constată că art.I pct.87 [cu referire la art.53 alin.(1), (2), (7) şi (8)] din lege este neconstituţional, fiind contrar art.125 alin.(2) din Constituţie. În schimb, promovarea şi numirea judecătorilor în funcţia de preşedinte de secţie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, reglementată de art.I pct.87 [cu referire la art.53 alin.(9) teza întâi şi alin.(10)] din lege, nu încalcă art.94 lit.c) din Constituţie."La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins"(1) Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune detaşarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii,Inspectia Judiciara, Institutul Naţional al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia, la solicitarea acestor institutii. Detasarea in cadrul acestot institutii nu se poate dispune pe functii de demnitate publica."Alineatul (7) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Informațiile care privesc statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară, organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, cooperarea instituțională între instanțe și parchete, pe de o parte, și orice altă autoritate publică, pe de altă parte, constituie informații de interes public, la care accesul liber este garantat.