Opozitia initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu

Amintim ca adoptarea unei motiuni simple in parlament nu atrage dupa sine demiterea sau demisia ministrului vizat."Anul centenar trebuie sa fie unul sarbatorit in spiritul Unirii de acum 100 de ani, dar acest lucru nu este posibil cu un ministru care refuza dialogul si saboteaza executarea unor lucrari de maxima importanta ca monumentul de la Alba Iulia. Este inacceptabil ca nu se doreste urgentarea procedurilor pentru stabilirea proiectelor care vor beneficia de sustinere din partea guvernului. Tinem in loc planificarea evenimentelor culturale din toata tara. Au trecut trei luni din centenar si nu s-a facut absolut nimic concret", a declarat Iulian Bulai, deputat USR, membru in Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor, citat in comunicat.USR sustine ca Ivascu a prezentat cu intarziere strategia pentru anul Centenar si niciunul din cele peste 2000 de proiecte dedicate sarbatorii Marii Uniri nu au fost aprobate de Guvern pana in prezent. Potrivit acestora, "nici macar contractul pentru executarea monumentului Marii Uniri la Alba Iulia nu a fost semnat, desi sunt deja bani alocati de la buget pentru acest proiect.""De la preluarea mandatului de ministru, George Ivascu a dovedit o lipsa totala de comunicare cu Parlamentul, refuzand patru invitatii la discutie in Comisia de Cultura, precum si un dialog cu membrii Comisiei speciale de Centenar", acuza cei de la USR.USR il acuza pe Ivascu de faptul ca a intarziat desemnarea unui Comisar din partea MCIN in proiectul Timisoara Capitala Culturala Europeana, dupa modelul folosit la Sibiu in urma cu 11 ani, precum si de blocarea dosarului Rosia Montana la UNESCO."Cel mai bun exemplu de incompetenta este insa faptul ca George Ivascu a propus crearea "Senatului Culturii", miscare prin care se externalizeaza mandatul Ministerului catre Academia Romana, al carei rol direct nu este cel de a inlocui functia de implementare a politicilor publice pe cultura care ii revin MNIC" mai sustin ei.