Marian Oprisan: Basescu si Maior l-au facut pe Ponta presedintele PSD

Potrivit acestuia, totul a inceput din anul 2009, "cand lui Traian Basescu i-a trecut glontul pe la ureche, pentru ca era gata-gata ca Mircea Geoana sa-l invinga in alegerile prezidentiale"."De fapt, romanii nici nu stiu daca Traian Basescu a castigat alegerile in anul 2009, pentru ca de castigat in realitate le-a castigat Mircea Geoana. Demersurile facute de unii sau de altii, asa cum stim, cu ambasadele straine, cu ce s-a intamplat la Paris si in toate celelalte locuri, l-au declarat pana la urma pe Traian Basescu castigatorul alegerilor. Din acel moment, Traian Basescu s-a speriat.Si atunci, stiind foarte clar ca PDL urma sa devina falimentar, a cautat impreuna cu George Maior sa puna mana pe principalul partid din Opozitie, pe PSD. Si atunci l-au sprijinit clar si pe fata pe Victor Ponta sa ajunga presedintele partidului. Traian Basescu si George Maior sunt cei care l-au facut pe Victor Ponta presedintele partidului", a sustinut Oprisan, la Palatul Parlamentului, unde a participat la sedinta BPN al PSD.El a adaugat ca "Traian Basescu l-a pus pe George Maior sa se ocupe de aceasta chestiune"."Si George Maior s-a ocupat. George Maior l-a chemat pe Miron Mitrea, a vorbit si cu altii sa-l sprijine pe Ponta. De fapt, planul era urmatorul - ca dupa plecarea lui Traian Basescu de la Presedintie, ca sa nu aiba cine sa-i ceara socoteala pentru faradelegile pe care le-a comis, sa ajunga sistemul condus de Victor Ponta: Victor Ponta - presedintele Romaniei, George Maior - prim-ministru si Gabriel Oprea - seful SRI. Eu n-am avut o relatie foarte buna cu Victor Ponta in toata perioada in care a fost prim-ministru. (...)Nu le-a iesit planul si poporul roman este mult mai inteligent si Victor Ponta n-a ajuns presedintele Romaniei, Doamne fereste, si a ajuns presedintele Romaniei altcineva care pana in momentul de fata a demonstrat ca poate fi un bun mediator al societatii romanesti - astazi nu mai sunt posibile abuzurile care au fost posibile cand Victor Ponta era prim-ministru al Guvernului si cand el a jucat un rol foarte important in constructia sistemului paralel si a acelor legi care pe unii, nu pe majoritatea procurorilor, pe unii procurori i-a avantajat in asa fel incat sa comita abuzuri", a spus Marian Oprisan.