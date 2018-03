Liviu Dragnea: Nu am fost la ziua niciunui sef din SRI si nici nu am taiat vreun porc la SRI

"Eu nu am negat niciodata, eu am spus-o primul", a raspuns Dragnea, intrebat de ziaristi daca a participat la petreceri organizate de conducerea serviciului secret."Am fost la acele evenimente, nu am fost incognito, oficiale, in special se faceau de ziua nationala si de ziua SRI", iar la acele evenimente participau peste o suta de persoane, inclusiv din conducerea parchetelor sau ale Inaltei Curti, a continuat Dragnea.Chestionat daca a participat la evenimente private organizate de SRI, seful PSD a raspuns: "Eu nu am fost la ziua niciunui sef din SRI si nici nu am taiat vreun porc la SRI".Dan Andronic a sustinut, anul trecut, intr-un articol publicat luni in Evenimentul Zilei, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, actualul lider PSD, Liviu Dragnea, omul de afaceri si fostul deputat Sebastian Ghita si prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, au mancat pomana porcului in curtea unei vile SRI in care locuia Florian Coldea, in decembrie 2013. Andronic a sustinut ca Liviu Dragnea este cel care a adus si a sacrificat animalul.Vila respectiva ar fi fost vila T14, iar intalnirea celor patru ar fi avut loc pe 22 decembrie 2013.