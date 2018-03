Ministrul Muncii spune ca protestul profesorilor de la simularea examenului de evaluare nationala a fost ilegal: S-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul colectiv de munca

"In perioada cand se negociaza contractul colectiv de munca, liderii de sindicat s-au angajat scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca. La ora 17.00 vineri este anuntat Ministerul Educatiei ca se intra in greva generala de catre FSLI, se blocheaza examenele nationale, iar luni s-au trezit unele scoli fara profesori la catedra. Foarte putini, este adevarat, dar ganditi-va ca sunt niste copii in aceasta tara care sufera pentru ca trebuie sa reia acest examen. S-au pregatit, emotii... (...) Au anuntat Inspectoratul Scolar sau ministerul cand nu mai era nimeni, iar luni dimineata nu s-au putut trimite alti profesori. Ok, ai intrat in greva, boicotezi, dar nu se poate sa nu anunti, sa nu avertizezi", a declarat Lia Olguta Vasilescu, duminica seara, la Romania Tv.Intrebata despre o eventuala sanctionare a acestor profesori, Olguta Vasilescu a spus ca nu stie ce decizie va lua ministrul Educatiei in aceasta privinta, insa are toate prerogativele legale ca sa ii sanctioneze disciplinar.Ministrul a vorbit si despre cresterile salariale din sistemul de invatamant."De la data de 1 martie, la profesori au crescut salariile cu 20 la suta. (...) Profesor cu studii superioare debutant, sub doi ani - in decembrie 2016 avea 1.057 de lei net, iar in ianuarie 2018 avea 2.098 de lei. E o crestere dubla. Profesor studii superioare gradul doi, intre 18 si 22 de ani vechime, de la 1.854 de lei in decembrie 2016, la 2.345 de lei ianuarie 2018. Profesor invatamant primar studii superioare gradul intai 2.994 de lei la 4.465 in ianuarie 2018. La universitar, 6.302 la 7.051 in ianuarie 2018. Eu zic ca sunt cresteri", a spus Vasilescu.Cadrele didactice membre ale FSLI din 1.100 de unitati de invatamant au boicotat simularea examenului de evaluare nationala din 5 martie, angajatii din educatie recurgand la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor majore si a lipsei de raspuns din partea Guvernului, dar si a liderilor celor doua Camere din Parlamentul Romaniei, la solicitarile lor.Ministrul Educatiei, Valentin Popa, spunea atunci ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest "nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor", afirmand ca, daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci "nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul de munca"."Eu nu am inteles daca suntem in fata unui conflict de munca in care trebuia sa respectam niste termene, faptul ca un contract colectiv de munca este in renegociere si prin semnatura liderilor de sindicat s-au angajat sa nu deschida conflict de munca in perioada de 60 de zile, cat este renegocierea, sau nu este conflict de munca, si atunci inseamna ca este o problema disciplinara", a spus ministrul.