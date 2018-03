Calin Popescu Tariceanu despre desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA: Trebuie facuta cat mai rapid

"Ceea ce mi se pare mult mai important este luarea de atitudine a prim-ministrului si a ministrului Justitiei, si cred ca aceasta atitudine pe care au exprimat-o este una foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere politic si juridic si cred ca aceasta desecretizare trebuie facuta cat mai rapid. Am vazut ca ministrul Justitiei s-a angajat sa faca lucrul acesta, cred ca si ca urmare a declaratiei facuta de prim-ministru. Cred ca este momentul sa scoatem la lumina toate aceste lucruri care au permis abuzurile pe care le cunoastem de aproximativ zece ani, abuzuri care au dus la incalcarea grava a drepturilor si libertatilor in Romania, a tuturor categoriilor. Vorbim aici nu numai de oameni politic, vorbim de oameni de afaceri, de persoane foarte cunoscute din mediul universitar, pentru ca aceasta practica a ascultarii telefoanelor pe asa-zise mandate de siguranta nationala stim ca recent a fost sanctionata si de decizia Curtii Constitutionale. Cred ca in momentul acesta avem nevoie de a ne lamuri si de a pune o sita foarte stransa pentru ca aceste abuzuri sa nu se mai intample si de aceea decizia prim-ministrului si a ministrului de Justitie sunt cele care ar trebui salutate", a declarat Tariceanu la RTV, citat de Agerpres.In ceea ce priveste pozitia presedintelui in aceasta chestiune, Tariceanu a spus ca "e un fel de apa de ploaie".Intrebat ce posibilitati are ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sau prim-ministrul Viorica Dancila sa impuna SRI desecretizarea acestor protocoale, presedintele Senatului a raspuns ca SRI nu este in subordinea CSAT: "SRI-ul este o structura care functioneaza sub autoritatile romane. Deci aceasta cerere nu poate fi neglijata de SRI, daca vine din partea prim-ministrului pentru a desecretiza aceste protocoale. Dar aceste protocoale au fost facute de SRI si DNA si poate si celelalte parchete. Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului Justitiei si ministrul Justitiei, in calitatea pe care o are, este cel care poate sa decida desecretizarea acestor protocoale care s-au realizat la nivelul Ministerului Public. Nu cred ca trebuie o pozitie comuna a CSAT-ului, pentru ca aceste lucruri nu sunt chestiuni care sunt de siguranta nationala sub nicio forma. Ele au o alta componenta si anume extinderea activitatilor SRI, in trecut, in campul Justitiei, ceea ce este foarte grav."El a adaugat ca "aflarea adevarului nu e o povara, este o obligatie a tuturor, incepand cu presedintele Romaniei, care nu poate sa incerce sa ascunda aceste lucruri grave, pe care pana acum le-a ignorat din motive de interes personal, pentru ca el este produsul sistemului acesta pervertit din Romania, sigur ca nu a miscat un deget"."Nu ma astept din partea presedintelui la vreo reactie sanatoasa, el va incerca tot timpul sa acopere aceste lucruri, dar acum nu cred ca mai poate sa o faca", a mai spus Tariceanu.Presedintele Senatului a adaugat ca nu stie daca va fi nevoie de constituirea unei comisii parlamentare pe aceasta problema: "Nu cred ca e treaba Comisiei SRI si nici nu stiu daca va fi nevoie in momentul acesta sa hotaram o comisie parlamentara, cred ca trebuie desecretizate protocoalele si, in momentul in care vor fi desecretizate, vom putea sa stim mai mult, mai exact ce trebuie facut. Eu cred ca aici un rol foarte important il vor avea in continuare atat ministrul Justitiei, cat si probabil ICCJ si CCR."