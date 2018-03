Impozitul pe cladiri Ministerul Dezvoltarii, precizari despre Codul finantelor publice, dupa acuzatiile PNL: Structurile asociative ale administraţiei publice locale au propus introducerea unui nivel unic (la nivel național)  de impozitare/ PNL a publicat adresa transmisa de minister primarilor

Redam mai jos comunicatul Ministerului:"Ca urmare a informatiilor eronate si tendentioase aparute in spatiul public, prin intermediul comunicatului de presa al domnului deputat Florin Roman si al postului Realitatea TV, referitoare la proiectul de Cod al finantelor publice locale, pentru o corecta informare a publicului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) face urmatoarele precizari:1. Elaborarea Codului finantelor publice locale reprezinta un deziderat al celor 4 structuri asociative ale administratiei publice locale (Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania), pentru a reglementa, in mod unitar, coerent si eficient, domeniile finantelor publice locale, crizei financiare si insolventei unitatilor administrativ-teritoriale, impozitelor si taxelor locale si a procedurilor fiscale locale.2. Proiectul Codului finantelor publice locale are prevazute aceleasi intervale de impozitare ca si cele prevazute in Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, respectiv 0,08% - 0,2% pentru cladirile utilizate in scop rezidential si 0,2% - 1,3% pentru cladirile utilizate in scop nerezidential.3. Structurile asociative ale administratiei publice locale au propus introducerea unui nivel unic (la nivel national) asupra caruia consiliul local din fiecare unitate administrativ-teritoriala sa stabileasca daca aplica sau nu o cota aditionala. Acest aspect va fi dezbatut in cadrul grupului de lucru, constituit la nivelul MDRAP, pentru elaborarea noului Cod al finantelor publice locale.4. Proiectul acestui Cod al finantelor publice locale a fost realizat cu specialisti din administratia publica centrala si locala, din mediul academic si din cele 4 structuri asociative, reprezentate atat de specialisti, cat si de partidele politice."Ce scrie purtatorul de cuvant Ionel Danca pe Facebook:"Informatia a fost facuta publica de colegul Florin Roman, care a bagat zazanie intre alesii locali pentru ca manevra a fost gandita de fapt de catre primarii PSD care s-au vazut cu bugetele taiate dupa asa-zisa revolutie fiscala. Pentru a compensa reducerea sumelor primite din impozitul pe venit, primarii PSD au cerut Guvernului sa majoreze taxele locale pentru ca ei sa spuna dupa aceea ca au fost obligati de lege.In prezent, primarii pot stabili o cota de impozitare pentru cladiri rezidentiale intre 0.08% si 0.2%. Noua propunere Ministerul Dezvoltarii este o cota unica iar primarii PSD au propus plafonul maxim de 0,2%. Asta inseamna o crestere de trei ori a impozitelor locale pentru cladirile rezidentiale persoanelor fizice.Pentru cladirile nerezidentiale, acum, impozitele locale au marja intre 0,2% si 1,3%. Si aici, Ministerul Devoltarii a propus o cota unica de impozitare iar primarii au cerut nivelul maxim de 1,3% ceea ce insemna o majorare si de sase ori a taxelor locale.Ceea ce PNL a avertizat, iata, se intampla! Harababura fiscala cu transferul contributiilor taie banii primariilor din impozitul pe venit si acum primarii sunt nevoiti sa majoreze taxele si impozitele locale din cauza PSD.Solutia propusa de PNL este transferul 100% a sumelor din impozitul pe venit si pensii catre autoritatile locale. Am depus amendamente la bugetul de stat in acest sens si am initiat chiar un proiect de lege care ar putea ajuta foarte mult administratiile performante (liberale) dar PSD si ALDE se opun."