Pruna (USR): Pe 31 martie incepem strangerea de semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice"

"Estimam ca publicarea in Monitorul Oficial va avea loc undeva spre sfarsitul lunii martie, ceea ce ne va permite ca pe 31 martie sa incepem efectiv campania de strangeri de semnaturi", a declarat Pruna.USR va avea la dispozitie sase luni in care sa adune semnaturile necesare. In fiecare resedinta de judet si sectoarele din Bucuresti, USR va avea corturi pentru semnaturi."Noi estimam ca impactul va fi mult mai mare decat cele 500.000 de persoane. Ne dorim sa ajungem chiar la un milion de semnaturi. Consideram ca undeva, la inceputul lunii septembrie, vom avea stranse aceste semnaturi, dupa care vor fi depuse la Parlament si sa intre in procesul legislativ", a precizat deputatul USR.Potrivit si deputatului Silviu Dehelean, initiativa prevede introducerea unui nou alineat la Articolul 37 al Constitutiei, textul avut in vedere fiind ca "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".Potrivit reprezentantilor USR, interdictia ar trebui limitata in timp si ar urma sa inceteze odata cu intervenirea unei forme de indepartare a pedepsei: reabilitarea, dezincriminarea sau amnistia.Initiativa cetateneasca sustinuta de USR "Fara penali in functii publice" a fost lansata in luna februarie. Textul cu expunerea de motive este depus la Consiliul Legislativ care urmeaza sa dea un aviz, dupa care se va publica in Monitorul Oficial.