Ponta confirma ca Udrea si Ghita au venit la el acasa, in 2013, pentru a discuta despre numirile procurorilor sefi - Kovesi, Bica si Nitu/ La K2 ne intalneam eu, Dragnea, Oprea, Ghita, Maior, Coldea

"Si atunci e adevarat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghita la mine acasa (la bloc - n.r.). Mi-a zis ca a vorbit cu presedintele si (acesta - n.r.) este de acord cu propunerile, inclusiv cu Nitu, pe care Basescu spusese ca nu il va numi. Mi-a zis ca Alina (Bica) este o fata extraordinara. Si atunci am facut premonitia: "Sebi, Elena, primii pe care ii baga Kovesi in puscarie veti fi voi doi. " Ea a zis 'nu, o sa fie bine'" a povestit fostul premier."Asta a fost toata povestea. In final, a doua zi, am facut propunerile. Eu nu am vorbit direct cu Traian Basescu. Au fost numiti toti trei: Nitu, Bica si Kovesi. Liviu Dragnea m-a sustinut pentru ca a zis 'Morar a facut dosarul Referendumul, Morar mi-a facut dosar.' 'Kovesi i-a dat NUP lui Iliescu, nu poti sa zici ca e anti-PSD.' Asta a fost argumentul lui. Era convins ca daca pleaca Morar si vine Kovesi se termina cu dosarul ala", a mai relatat el, potrivit stiripesurse.ro El declarase si ca discutiile au avut loc initial in celebra locatie K2, vila de protocol a SRI, dupa ce Ponta s-a pus ministru interimar la Justitie, ca urmare a demisiei Monei Pivniceru. "Ne-am intalnit, pentru ca acolo ne intalneam des, la K2 - eu, Liviu Dragnea, Sebastian Ghita, Gabriel Oprea, George Maior, Florian Coldea. Era o locatie mai discreta. Avea protectie, nu puteai sa ne fotografiezi.Eu nu aveam cum sa cedez in niciun fel, trebuie sa fie o chestie pe care sa o explic la partid: Vreau sa fie Tiberiu Nitu procuror general. El a fost propus de Mona Pivniceru prima data. A fost coleg cu mine de facultate, nici nu stiu daca se cunoaste cu Ghita. Basescu renunta la Morar, dar fara Kovesi nu se putea. Eu am incercat cu cel de la Alba sau de la Sibiu, propus de doamna Pivniceru. Dupa care a venit cineva cu propunerea Alina Bica la DIICOT. Am spus ca nu o cunosc, dupa care a spus Dragnea ca o cunoaste el. Alina Bica a fost sustinuta de Liviu Dragnea, propusa cred ca a fost de Elena Udrea" a povestit Ponta, despre discutiile privind numirile."Liviu, pe buna dreptate, spunea: 'Eu am dosar, sa-l schimbam pe Morar de acolo'. Cred ca Coldea i-a spus 'Codruta e un om onest, nu o sa ai probleme cu ea'. Ei erau foarte buni prieteni, cum eram si eu cu Maior" a mai spus Ponta.Elena Udrea a declarat in aprilie 2017 ca a avut o intalnire secreta cu Victor Ponta la el acasa in 2013, si ca a trebuit sa se deghizeze ca sa nu fie recunoscuta in bloc."Am fost deghizata la intalnirea cu Victor Ponta. A fost si Sebastian Ghita de fata. A trebuit sa fiu luata dintr-un anumit loc, eram imbracata cumva, purtam ceva pe cap. Am pus un batic pe cap, aveam si o umbrela. M-am ferit si de oamenii de pe alei, si de paznic, a trebuit sa astept sa urce unii cu liftul. Ponta locuia intr-un bloc cu multe apartamente, nu ne puteam vedea acolo. Ne-am vazut la el, la birou. Am stat o ora la el", a spus Elena Udrea la TVR 1.