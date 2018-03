Europa League: Lazio, Marseille, Sporting Lisabona si Leipzig merg in sferturi

la care evolueaza Stefan Radu, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo Kiev, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro.

In tur, scorul a fost 2-2.

Golurile au fost marcate de Lucas '23 si De Vrij '83.

Stefan Radu a evoluat pe toata durata partidei.

Tot joi, Olympique Marseille s-a impus in deplasare, scor 2-1, in mansa secunda cu Athletic Bilbao, dupa ce in tur spaniolii au castigat cu 3-1. Au marcat Williams pentru Bilbao siPayet '38 (penalti) si Ocampos '52 pentru Marseille. In minutul 76, de la gazde a fost eliminat Aduriz.

Leipzig s-a calificat in sferturile Ligii Europa dupa ce a remizat cu Zenit Sankt Petersburg, scor 1-1, in mansa secunda a optimilor, disputata in deplasare. In tur, Leipzig a castigat cu 2-1. Joi au marcat Driussi '45+1 pentru Zenit si Augustin '22 pentru Leipzig. In minutul 82, Werner (Leipzig) a ratat un penalti.

Tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Europa va avea loc vineri.

Formatia Sporting Lisabona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, desi a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-1 dupa prelungiri, de Viktoria Plzen, in mansa secunda a optimilor competitiei.

In tur, Sporting Lisabona s-a impus cu scorul de 2-0.

Golurile gazdelor au fost marcate de Bakos, in minutele 6 si 65. Pentru Sporting a inscris Battaglia, in minutul 105+2.

In minutul 90+2, Dost (Sporting) a ratat un penalti.