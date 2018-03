Kelemen Hunor: Cer Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita

Liderul Uniunii a afirmat ca, potrivit raportului Consiliului European, Romania a facut regrese in privinta garantarii drepturilor nationale si lingvistice ale nationalitatilor, dand exemplul prefectilor din Covasna si Harghita."Raportul Consiliului European care analizeaza aplicarea prevederilor acordului cadru pentru protectia minoritatilor a stabilit ca Romania nu doar ca nu este un stat model in garantarea drepturilor nationale si lingvistice ale minoritatilor, ci este mai degraba un exemplu de regres in acest domeniu. Astazi, ar fi si un act revolutionar si daca institutiile implicate nu ar prezenta intr-o lumina ireala acest subiect, ci ar incepe sa aplice corectiile necesare, asa cum propune si raportul nostru paralel. In schimb, ei continua sa deformeze realitatea, sustinand ca au creat un stat model, exemplar, in timp ce prefectul de Covasna pedepseste primarii care decoreaza localitatile in culorile steagului maghiar cu ocazia sarbatorii noastre nationale. Cer pe aceasta cale Guvernului, premierului si ministrului de Interne sa opreasca actiunile prefectilor din Covasna si Harghita, pentru a pune capat acestei anomalii iresponsabile si stresante!", a declarat Kelemen Hunor.El a subliniat ca maghiarii, ca minoritari, sunt preocupati de egalitatea in drepturi, dar mai sunt multe de facut."Da, trebuie sa vorbim despre egalitate, ca despre o conditie a libertatii. Ca minoritari, suntem in primul rand preocupati de egalitatea in drepturi, dar, din nefericire, trebuie sa constatam ca si la zece ani dupa aderarea la UE, raman multe de facut pentru a elimina inechitatile economice si sociale. (...) Exista o crestere a fenomenului de saracie si a emigratiei. Eradicarea saraciei si reducerea decalajelor economice dintre diferitele regiuni reprezinta baza tuturor politicilor responsabile de astazi in Romania. Da, acesta reprezinta un act revolutionar astazi. Este nevoie de curaj, dorinta de schimbare si de actiune. Suntem gata sa participam si la acest proiect, pot conta pe noi si in aceasta reforma cei care sunt capabili sa anticipeze, sa planifice si sa actioneze", a mai spus Kelemen Hunor.Liderul UDMR a participat joi la dezvelirea statuii omului politic Szechenyi Istvan (1791-1860) din municipiul Satu Mare. Evenimentele au mai cuprins depuneri de coroane la bustul poetului Petofi Sandor si o defilare cu husari.