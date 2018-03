Ponta: Dragnea s-a rugat de noi sa o punem pe Kovesi ca ii rezolva dosarul Referendumului si pe Alina Bica - pentru ca il ajuta pe Ioan Nicolae

Liviu Dragnea s-a rugat de noi sa o numim pe Laura Codruta Kovesi la DNA pentru a-l ajuta in Dosarul Referendumului, sustine fostul premier Victor Ponta, declaratia venind dupa ce marti seata Dragnea a spus ca sefii DIICOT si DNA au fost pusi de SRI.









Dragnea a declarat marti seara la Antena3 ca sefii DIICOT si DNA au fost pusi de catre SRI. La fel, liderul PSD a spus ca SRI s-a implicat si in constructia Guvernului Ponta din 2012.





Ponta a replicat intr-o interventie la B1TV:





"Minte! El insusi a fost la mine si a stat ore in sir, cu Crin Antonescu si Daniel Constantin si altii. Am discutat despre guvern, la Cornu. Am fost 10 oameni care am stat atunci de vorba. Un mincinos! Au fost cred cei care erau liderii USL atunci. La socrul meu acasa, in curte. Cred ca (Dragnea) e intr-o mitomanie cronicizata".







Ce a scris Ponta pe Facebook marti noapte:

"Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei (din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai asculte!

"O sa va povestesc si maine cum s-a rugat Dragnea de noi sa o punem pe Kovesi ca ii rezolva dosarul Referendumului si pe Alina Bica - pentru ca il ajuta pe Ioan Nicolae! Rabdare ca va spun tot!", scrie Ponta pe Facebook intr-un comentariu la o postare a sa despre primul guvern USL.

Haideti sa aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu trebuie sa ramana nimic din minciunile schizofrenice ale lui Dragnea Teldrum!

1. Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul in seara de vineri 27 Aprilie ! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolara cu Mihai Razvan Ungureanu si pe urma acasa.

2 Sambata 28 Aprilie am plecat impreuna cu Crin Antonescu si Daniel Constantin la Brasov unde am avut un meeting electoral care fusese deja programat! Pe drum le-am spus celor doi ca am in minte sa pastram structura guvernului anterior - si dupa alegerile din iarna sa schimbam totul pentru 4 ani! Deci Crin a fost cu mine toata ziua si ceea ce spune Dragnea Mincinosul ca a vorbit cu Crin este o aberatie totala! De la Brasov am plecat direct la Cornu!

3. Am stabilit sambata la Brasov cu Crin si Daniel sa ne vedem Duminica la casa socrului meu de la Cornu unde aveam conditii de discretie! Asta i-am spus si lui Liviu Dragnea - toti au fost de acord.

4. Duminica dimineata au sosit la Cornu urmatoarele persoane : Crin Antonescu, Edi Helvig ( Secretar General al PNL) , Daniel Constantin ( presedinte PC ) si Liviu Dragnea . La discutii au mai asistat Ilie Sarbu si la un moment dat a venit si Sebastian Ghita (prieten si cu mine si cu Liviu Dragnea la acel moment )! Sotia si soacra mea erau in aceeasi locatie dar nu au stat la discutiile noastre!

Am discutat multe ore despre structura Guvernului - despre repartizarea portofoliilor intre PSD , PNL si PC / am stabilit doar numele a 3-4 ministri ( cei prezenti plus Florin Georgescu la Finante care a fost singura mea cerere expresa si nenegociabila ) - cu ceilalti viitori ministri nici nu aveam cum sa discut si am avut o saptamana dupa sa ii contactez / si Crin mi-a spus ca dupa ce stabilim ce ministere primeste PNL urmeaza sa vorbeasca la Partid si sa imi faca propuneri.

Nu a fost prezent nici George Maior ( despre care stiu ca in acel weekend era la Neptun) nici altcineva in afara de cei mentionati mai sus ! Liviu Dragnea a stat toata ziua si a plecat ultimul de la mine! Era foarte suparat ca nu am fost de acord sa fie Ministru de Interne si ca i-am cerut sa ramana la Partid sa il organizeze pentru alegerile locale si generale din acel an ( nu ma gandeam in acel moment ca va fi si Referendum)! Dragnea l-a sunat pe George Maior ( cred ca si pe Florin Coldea) sa il roage sa ma convinga pe mine ca el e cel mai bun la Ministerul de Interne - si a promis ca daca il sprijina el va face acolo tot ce vrea SRI ! Maior i-a explicat ca nu se baga peste alegerile mele, ca Parlamentul si Basescu vor aproba ce propun eu si sa aiba rabdare!

L-am propus pe Ioan Rus pentru aceasta functie . Ulterior la CEX Psd Liviu Dragnea a vorbit cu Radu Mazare sa ceara schimbarea lui Rus chiar Dragnea / Radu Mazare a facut aceasta propunerw dar eu am obtinut majoritea la vot si a ramas cum am propus ( motiv pentru care ma uraste Dragnea si acum)!

Suntem 8 martori la aceste momente - toti in viata si capabili sa spunem adevarul!

De ce minte Dragnea Mincinosul despre ceva ce se poate dovedi atat de usor? Cred ca doar medicii mai pot explica!

Plus ca orice pesedist normal la cap il poate intreba - pai bine mai Nea Liviu , daca ai stiut asa ceva din 2012 de ce ne spui in 2018?!?! Si intre timp erai lipit de Ponta si spuneai cum e prietenul tau cel mai bun? Mare puslama mai esti bai Nea Liviu!

Dar l-am avertizat pe Dragnea Mincinosul ca de cate ori el spune o minciuna despre mine eu spun 5 adevaruri despre el! Asa ca maine urmeaza un nou lucru!"