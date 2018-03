Stanciu-Viziteu (USR), membru al comisiei de control SRI: Coldea a declarat ca au existat politicieni care se ofereau voluntari sa ofere informatii si solicitau intalniri cu conducerea SRI

"Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context l-am intrebat pe Florian Coldea daca unul dintre acesti politicieni voluntari era si Liviu Dragnea, insa am primit raspunsul clasic pe care il ofera serviciul in momentul in care nu poate comenta sau dezvalui o informatie, si anume celebrul 'nici nu confirm nici nu infirm'. Mentionez ca in alte situatii, ofiteri ai SRI sau conducerea serviciului au respins ferm alegatiile pe care le-au considerat neadevarate", a relatat Viziteu, membru in comisie."Coldea a mai explicat ca anumiti politicieni, cand au vazut ca relatiile institutionale cu oficiali ai SRI nu le asigura protectia in fata legii, au inceput sa atace institutia. Fostul numarul doi din SRI l-a oferit ca exemplu in acest sens pe Sebastian Ghita, fugit astazi in Serbia", a mai spus Viziteu.Potrivit acestuia, presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, a refuzat sa duca discutia in "directia corecta"."In ciuda faptului ca prezenta lui Florian Coldea ar fi putut oferi clarificari suplimentare asupra unor chestiuni de interes public, am avut tot timpul senzatia ca presedintele Comisiei de control a SRI, domnul Claudiu Manda, a refuzat sa duca discutia in directia corecta. Am avut senzatia, timp de 8 ore, ca grija principala a domnului Manda a fost aceea ca nu cumva domnul Coldea sa spuna ceva ce ar putea aduce prejudicii directe domnului Liviu Dragnea. Probabil asa se explica si discutia privata dintre domnul Manda si generalul Coldea, de aproximativ jumatate de ora, dinaintea inceperii audierii. Intrebarile domnului Manda au cuprins mai degraba frustrarea si nemultumirea liderilor PSD si nu numai, care au fost condamnati sau trimisi in judecata ca urmare a interceptarilor SRI sau a muncii operative depuse de profesionistii acestei institutii. Senzatia de final in urma celor 8 ore de audieri a fost aceea ca in PSD se vor gasi oricand politicieni care sa hartuiasca si sa umileasca ofiteri de informatii, nu cu scopul de a afla adevarul ci doar pentru a proteja persoanele cu probleme penale din partid", incheie Viziteu.Florian Coldea a fost audiat marti peste 7 ore in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI.