Turcan: Majoritatea PSD-ALDE a ingropat o solicitare fireasca a PNL, de sesizare a Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Vom ajunge sa traim intr-o Romanie a comunismului

Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat marti ca majoritatea PSD - ALDE "a ingropat" solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia privind modificarea legilor Justitiei, afirmand ca in comisia de modificare a legilor Justitiei vor urma modificari la Codurile penale, iar "procesul de control si de subordonare a Justitiei" este vizibil din discursurile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, relateaza News.ro.





"Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE (...) a ingropat o solicitare fireasca a PNL, ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea CE, din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, exprimate inclusiv dupa intalnirea cu presedintele Camerei Deputatilor, dar, in primul rand, o solicitare venita din partea corpului magistratilor. Nu este doar PNL cel care considera ca trebuie sa obtinem un punct de vedre din partea unui organism de verificare a respectarii si functionarii independentei Justitiei, ci inclusiv corpul profesionistilor din Justitie solicita lucrul acesta", a spus Raluca Turcan.





Ea sustine ca in comisia de modificare a legilor Justitiei vor urma modificari la Codurile penale, afirmand ca "procesul de control si de subordonare a Justitiei" este vizibil din discursurile lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.





"Aduc in atentie faptul ca in comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei urmeaza modificari la Codul penal. Codul penal poate sa fie completat de catre aceasta majoritate impotriva Justitiei, asa cum deja ne sugereaza domnii Tariceanu si Dragnea, inclusiv cu sanctionarea defaimarii. Deci, practic, tot acest proces de control si de subordonare a Justitiei ajunge sa fie vizibil inclusiv prin discursurile publice pe care domnii Dragnea si Tariceanu le au in ultimele zile", a mai spus aceasta.





Turcan spune ca "vom ajunge sa traim intr-o Romanie a comunismului".





"Este revoltator ca vom ajunge sa traim intr-o Romanie a comunismului, in care, daca era un grup de trei persoane pe strada, te bagau in duba, daca spuneai un banc erai dus la audieri la serviciile de securitate comandate politic. Pentru ca, pana la urma, asta vor sa faca. Au pus gand rau, prin comisia speciala de ancheta, SPP si vizeaza SRI, cu alte cuvinte, vor sa controleze Justitia, sa isi puna politic persoane pe care sa le influenteze si prin care sa controleze tot ce se intampla in tara asta si, dupa aceea, sa-si numeasca si in fruntea serviciilor secrete oamenii", a mai spus ea.





Presedinte Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la scrisoarea trimisa de PNL conducerii Camerei Deputatilor pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia cu privire la modificarile legilor Justitiei, ca in cadrul sedintei Birourilor permanente reunite au fost discutii contradictorii, iar solicitarea va fi transmisa comisiilor Juridice ale celor doua Camere pentru un punct de vedere.