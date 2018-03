Tariceanu, despre scrisoarea PNL privind sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei: Am hotarat ca solicitarea sa fie transmisa comisiilor juridice ale celor doua Camere pentru un punct de vedere

Presedinte Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la scrisoarea trimisa de PNL conducerii Camerei Deputatilor pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia cu privire la modificarile legilor Justitiei, ca in cadrul sedintei Birourilor permanente reunite au fost discutii contradictorii, iar solicitarea va fi transmisa comisiilor Juridice ale celor doua Camere pentru un punct de vedere, relateaza News.ro.





Intrebat daca in cadrul sedintei birourilor permanente reunite au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL pe tema scrisorii trimise de acestia conducerii Camerei Deputatilor pentru a fi sesizata Comisia de la Venetia cu privire la modificarile legilor Justitiei, Tariceanu a spus ca da.





"Da, au existat, sigur. Tot timpul avem discutii in contradictoriu si acesta e un lucru foarte bun. Reprezentantii grupurilor PNL au solicitat un aviz din partea Comisiei de la Venetia, motivand ca, in fine, practic asta s-a inteles, ca exista o lipsa de competenta in Romania, si la nivelul Parlamentului, si la nivelul CCR si din acest motiv ar fi nevoie si de un aviz din partea Comisiei de la Venetia si au dat inca o explicatie, care pe mine m-a surprins foarte mult, ca trebuie sa avem acordul partenerilor nostri externi. Eu am spus foarte clar, i-am adus aminte doamnei reprezentante a PNL-ului ca, din cate stiu eu, si stiu bine si citesc Constitutia, ca e foarte clara in aceasta privinta - Parlamentul Romaniei este suveran. Deci, in privinta legislativa, este suveran. Punctul al doilea, CCR a subliniat, in repetate randuri, ca ea integreaza in avizele pe care le da recomandarile Comisiei de la Venetia. Dar, sigur, noi am hotarat ca aceasta solicitare sa fie transmisa comisiilor juridice ale celor doua Camere pentru un punct de vedere si vom astepta punctul de vedere, dar asta a fost continutul discutiei in contradictoriu. Nu e prima data ca avem astfel de discutii si e foarte bine", a declarat seful Senatului.





El a sustinut ca, in pofida "valvei" provocate de modificarea legilor Justitiei si de articolele declarate neconstitutionale de catre CCR, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu a facut nicio "observatie punctuala care sa se refere la o posibila afectare a independentei Justitiei".





"Vreau sa subliniez inca ceva important: pe legile justitiei pe care s-a facut enorm de multa valva si unde au existat critici si, evident, acuzatii foarte grave referitoare la afectarea independentei justitiei si la slabirea luptei impotriva coruptiei, ce am constatat: in primul rand, dupa solicitarea facuta, cum e si normal, de verificare de constitutionalitate catre CCR, cateva articole si neesentiale din fiecare lege au fost declarate neconstitutionale, dar si in discutiile pe care le-am avut cu partenerii nostri, si recent, cu prim-vicepresedintele Comisiei (Europene, Frans Timmeramns - n.r), nu am auzit niciun fel de observatie punctuala care sa se refere la o posibila afectare a independentei justitiei sau a slabirii luptei impotriva coruptiei. Deci, s-a facut foarte multa valva, s-au facut declaratii care, dupa parerea mea, au ingrijorat si opinia publica din Romania si pe cei din strainatate, pentru ce? Pentru nimic, si acesta e un lucru grav, pentru ca proiectam o imagine defavorabila in mod deliberat si sigur, care se rasfrange, pana la urma, asupra tuturor si nu stiu daca acesta este interesul nostru, dar in fine, fiecare intelege sa faca politica asa cum il duce capul", a continuat acesta.





De asemenea, intrebat de ce nu se vrea acel punct de vedere al Comisiei de la Venetia, Tariceanu a replicat: "Eu nu am spus ca nu se doreste, eu am spus ca am solicitat Comisiilor juridice un punct de vedere care, in momentul in care il vor produce, atunci vom putea sa discutam ce avem de facut mai departe".