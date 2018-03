UPDATE Deputatul PNL care a initiat proiectul pentru pensiile speciale ale alesilor locali anunta ca isi retrage semnatura la cererea conducerii, insa va vota proiectul, "din solidaritate": "Nu ma lasa sufletul sa fiu impotriva alesilor locali"

Redam din declaratiile facute marti la parlament de Olar:



Olar a explicat ca el a initiat proiectul la solicitarea alesilor locali din tara si a strans semnaturi de sustinere de la toate partidele, inclusiv PSD, dar cu exceptia USR, de la fosti alesi locali.Deputatul de Alba le-a marturisit jurnalistilor ca el nu stia de decizia Biroului Executiv al PNL de a nu sustine pensii speciale."Cred ca s-a inteles gresit si vorbea cineva de pensii speicale. Eu n-am depus un proiect cu privire la pensiile speciale, era vorba de o indemnizatie de mandat de limita de varsta. Eu am zis ca liga alesilor locali din Romania au sustinut mult si, de fapt, pe buna dreptate, ca ei au niste pensii foarte mici. Eu sa stiti ca n-am stiut decizia BEX a PNL, am depus-o (initiativa legislativa ￯ n.r.) inainte de decizie. Noi, PNL, sustinem anumite pensii speciale la militari, la magistraati, asa cum isi doreste si UE, insa, ca am depus un proiect eu in calitate de fost primar, actualmente parlamentara, l-am depus la solicitarea primarilor din Romania. Daca stiam de BEX cred ca nu depuneam in forma in care l-am depus. Sa nu se creada ca PNL nu este de acord cu majorarea pensiilor. Sunt atatea inechitati cu privire la pensionari si cred ca, atunci cand vominitia un nou proiect de pensie, vom incepe cu pensiile cele sub 1.000 si ne vom duce si la pensiile alesilor locali"."Sa stiti cu nu m-am dus cu majorare foarte mare, m-am dus cu 0,25 (25% ￯ n.r.) din salariul minim garantat. Ar veni in jur de 400 si ceva de lei pe mandat, deci nu a fost o suma asa de mare 400 de lei, si nu mai mult de trei mandate. Deci patru ori trei ar fi, hai sa spunem, in jur de 1.300 ￯ 1.400", a continuat acesta."Dupa cinci mandate (un primar ale salariul de ￯ n.r.) 1.403 lei pe luna. Avand in vedere ca primarul sau alesul local lucreaza in intereseul cetateanului. Li s-au marit indemnizatiile, dar nu se ia in calcul punctul de pensie, pentru ca el nu are un salariu, el are o indemnizatie. De ce credeti dumneavostra ca un primar, dup 5-6 mandate, ia 1.403 lei? Pentru ca legea nu este corecta""Il retrag si PNL, toti cei care am semnat, il retragem (proiectul ￯ n.r.) si vom reveni cu un nou proiect, cand vom baga toti pensionarii cu pensii mici, in care vom incadra si alesii locali.""Nu cred ca este o gafa si calitatea pe care o am, tinuta, pozitia si demnitatea de fost primar solidar cu alesii locali din Romania. Eu cred ca nu se vor supara primarii, pentru ca ea isi ia cursul, initiativa. Nu este retrasa in totalitate. Noi, PNL, ne-am retras."Eu imi retrag numai semnatura, procedura isi urmeaza cursul. Proiectul va ramane in Parlament, se va dezbate, o savedeti ca va ramane. Au votat-o mai multe partide. Am aplelat la toti fostii primari￯."Eu, ca persoana, voi vota pentru. Ca deputat am si eu dreptul la o obtiune personala. Chiar daca contravine (deciziei PNL ￯ n.r.), nu ma lasa sufletul sa fiu impotriva alesilor locali. Mi-am retras-o (semnatura ￯ n.r.) ca sa respect decizia BEX"."Asta nu inseamna ca PNL nu sustine majorarea pensiilor mici, pe baza contributiilor. La primari nu se iau in calcul contributiile.""Sa nu credeti ca parlamentarii nostri nu voteaza de multe ori si cum ii duce capul, nu numai ai PNL, si ai PSD".