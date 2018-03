​VIDEO Florian Coldea a ajuns la Comisia parlamentara SRI, unde va fi audiat

"Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si statul roman pentru a raspuns la intrebarile comisiei asa cum am facut de fiecare data," a declarat Coldea la intrare, precizand ca va face declaratii la final.Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, declara ca se asteapta la o sedinta de peste sase ore."Mi-am dat seama din experienta cu domnul Maior ca dureaza destul de mult sa clarificam lucrurile discutate in comisie. Cred ca la domnul Coldea vom avea si mai multe lucruri care l-au vizat pe domnul Coldea, deci va fi o intalnire mai mult de sase ore. Atunci am cazut de comun acord ca audierea sa fie pe data de 13 martie, de la ora 11.00. Am mai convenit cu dansul sa ne vedem inainte cu o jumatate de ora la mine la birou", a declarat Manda.