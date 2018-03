Ludovic Orban spune ca PNL va depunde o motiune de cenzura pana la finalul sesiunii parlamentare, in momentul in care Guvernul va fi "in cea mai proasta situatie"

"In fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura. Vom folosi acest drept constitutional in momentul cel mai potrivit, in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o motiune de cenzura sa treaca", a afirmat Ludovic Orban, dupa sedinta grupului senatorial al PNL, potrivit Agerpres.Liderul PNL a subliniat ca pana la sfarsitul sesiunii este timp si ca asteapta cel mai prielnic moment pentru acest demers: "Pana la sfarsitul sesiunii este timp. Vom cauta cel mai prielnic, cel mai potrivit moment pentru a depune aceasta motiune de cenzura."